Alte Handys: 23,5 Millionen Euro schlummern in deutschen Schubladen

Metall und Seltene Erden: alte Smartphones bergen eine Menge an wichtiger Materialien. Einer Studie zufolge könnten ausrangierte Handys in deutschen Schubladen Metall für die nächsten zehn Jahre bieten.

Aus Sentimentalitätsgründen und weil sie wohl oft in Vergessenheit geraten, werden Smartphones ausrangiert und landen in den Schubladen. Nicht nur, dass die Gefahr besteht, dass der Akku über die Zeit Schaden nimmt und explodieren kann: Das Metall der ausrangierten Handys in Deutschland reicht aus, um den Materialbedarf für Smartphones für die nächsten zehn Jahre zu decken - rein rechnerisch. Zu dem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Demnach liegt der Gesamtmetallwert der ungenutzten Handys in der Bundesrepublik bei rund 240 Millionen Euro.

Der Materialwert der im Jahr 2021 verkauften Smartphones betrage 23,5 Millionen Euro. In einer theoretischen Rechnung könnten demnach die Schubladenhandys den Materialbedarf für neue Smartphones für über zehn Jahre decken, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Bericht.

Die Autorinnen weisen allerdings darauf hin, die Realität sehe anders aus, "da nicht alle Schubladenhandys dem Recycling zugeführt werden und außerdem komplett recycelbar sind".

Schubladenhandys als urbane Mine

Die Schubladenhandys zählen zur sogenannten urbanen Mine, als die Rohstoffvorkommen angesehen werden, die sich in bereits genutzten Produkten befinden. Britta Bookhagen von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) schränkt dabei ein: "Es ist sehr schwer abzuschätzen, welche Rohstoffe wie und wann zu uns zurückkommen."

Hinzu kommen die Seltenen Erden: Die Europäische Kommission hat eine Liste erstellt, mit 14 besonders kritischen Metallen, darunter viele, die in Smartphones zu finden sind: zum Beispiel Kobalt, Tantal und seltene Erden – außerdem weitere Metalle, die noch nicht kritisch bewertet sind, aber trotzdem ihren Preis haben, wie Kupfer, Nickel oder Silber und Gold. Ein Smartphone enthält nach einer Untersuchung des Öko-Instituts ungefähr 306 Milligramm Silber und 30 Milligramm Gold, in einem Akku stecken 6,3 Gramm Kobalt. Und das potenziert sich, denn 2021 sind allein 1,35 Milliarden fabrikneuer Smartphones über den Ladentisch gewandert. Doch für diese Produktion mussten neue Metalle geschürft werden, denn die alten Geräte wandern fast ausnahmslos in den Müll.

Der Berg mit Elektroschrott wächst: 53.600.000 Tonnen sind nach einem internationalen Bericht zufolge 2019 weltweit angefallen.

Das Recycling von Altgeräten ist aufwändig und teuer, denn es müssen die Schadstoffe behandelt werden, um die Auswirkungen auf Umwelt und den Menschen zu reduzieren. Der Akku wird entfernt und die das übrige Gerät geschreddert, um die Metalle voneinander trennen zu können.

Doch nicht nur Smartphones bergen eine Menge Metall: Aber es sei weder klar, wie viel Stahl oder Aluminium etwa vor 50 Jahren in einem Auto oder einer Waschmaschine verbaut worden sei, noch wie das am sinnvollsten zurückzugewinnen sei und aufbereitet werde. Notwendig sei hier eine bessere Datenlage, halten die Studienautoren fest.

(bagre)