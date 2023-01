Aus für Proporz und Fracking: Krismer fordert Sonderlandtag

Vor der niederösterreichischen Landtagswahl am 29. Jänner solle ein Sonderlandtag abgehalten werden, appelliert die grüne Spitzenkandidatin.

Helga Krismer, Grüne Spitzenkandidatin für die niederösterreichische Landtagswahl, spricht sich für eine Sondersitzung des Landesparlaments noch vor dem Urnengang am 29. Jänner aus. Wie ihre Parteikollegin, Umweltministerin Leonore Gewessler, fordert sie ein Fracking-Verbot in der Landesverfassung. Weiters verlangt die grüne Landessprecherin das Ende des Proporzsystems. Eine Sitzung kann von einem Viertel der Abgeordneten einberufen werden, die Grünen stellen jedoch nur drei der 56 Mandatare.

In der Klima- und Energiepolitik plädierte Krismer für die Verankerung eines Fracking-Verbots. Zudem sprach sie sich im Rahmen einer Pressekonferenz in Baden dafür aus, sofort die Ausdehnung der vorhandenen Windkraftzonen in Niederösterreich zu beauftragen. Damit könnten 100 Windkraftanlagen errichtet werden, hieß es. Zudem soll ein Großeinkauf von Photovoltaik sichergestellt werden, sodass auf allen öffentlichen Gebäuden (von Land und Gemeinden) Photovoltaik-Strom produziert werde. "Die Zeit drängt wirklich massiv. Wir haben keine Zeit mehr", betonte die Spitzenkandidatin.

Die Grünen wollen die Freiheitlichen und deren Spitzenkandidaten, Landesparteichef Udo Landbauer, "nicht in der Landesregierung sehen", erklärte Krismer weiters. Sie forderte in diesem Zusammenhang eine Abschaffung des Proporzsystems. Die Grüne will laut einer Aussendung die anderen Parteien um Mitunterfertigung des Antrages für eine Landtagssitzung ersuchen.

(APA/Red.)