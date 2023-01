Schauspiellegende Gina Lollobrigida ist tot

Sie war ein Symbol für Italiens Talent zum Feiern von Schönheit, Drama und schalkhaftem Humor. Gina Lollobrigida, „La Lollo“, auch Gina „Nazionale“ genannt, ist tot.

Seit Mitte der 1940er Jahre hatte Gina Lollobrigida in Dutzenden Filmen gespielt, meist mit einer typischen Mischung aus Schüchternheit und Keckheit. Sie war ein Symbol für Italiens Talent zum Feiern von Schönheit, Drama und schalkhaftem Humor und war eine der großen Diven des italienischen Nachkriegskinos. In Anlehnung an einen ihrer Filme wurde sie lange als "schönste Frau der Welt" bezeichnet. "La Lollo“ starb nun im Alter von 95 Jahren.

Geboren wurde Gina „Nazionale“, so ein weiterer Spitzname, am 4. Juli 1927 östlich von Rom. Lollobrigida war nicht nur ein schauspielerisches Talent, sie konnte auch singen und tanzen. Und ihre Begabung für die bildende Kunst, die sie nach dem Ende ihrer Filmkarriere, neben dem Garten, zu ihrer Hauptbeschäftigung machte, wurden ebenfalls von Jugend an gefördert; obwohl sie in bescheidenen Verhältnissen aufwuchs, nachdem die elterliche Möbelfabrik im II. Weltkrieg zerstört wurde.

Lollobrigida 1958 am Filmset von "La Legge" (c) Imago

In Rom erregte sie schon früh als „schönstes Kleinkind Italiens“ Aufsehen. Später war Lollobrigida bei Misswahlen erfolgreich. Sie wirkte in über 70 Film- und TV-Produktionen mit, darunter internationale Kooperationen wie „Die Schönen der Nacht“ von René Clair, Komödien wie „Liebe, Brot und Phantasie“, „Liebe, Brot und Eifersucht“, wobei im Lustspiel-Genre wohl „Buona Sera Mrs. Campell“ (1968) der wahre Klassiker war: Eine Frau kassiert von drei Männern, denen sie vormacht, sie seien der Vater ihrer Tochter (mit Peter Lawford, Telly Savalas, Phil Silvers).