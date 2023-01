Betrunkener hielt 16-Jährige in Wohnung in Wien fest

In der Nacht auf Sonntag musste die Polizei eine 16-Jährige aus der Wohnung eines 20-Jährigen befreien. Der Betrunkene hatte das Mädchen mit einem Messer bedroht und festgehalten. Offenbar dürfte der Auslöser Eifersucht gewesen sein.

Ein betrunkener 20-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Wien-Simmering ein 16-jähriges Mädchen mit einem Messer bedroht und in seiner Wohnung festgehalten. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger wurde die Polizei von einer Frau kurz nach 2.30 Uhr zu der Wohnung im Bereich Geiselbergstraße gerufen. Die Zeugin schilderte, dass sie mit ihrem Partner, ihrer 16-jährigen Schwester und dem 20-Jährigen eigentlich einen Klub besuchen wollten.

In dem Appartement dürfte es beim Vorglühen offenbar zu einem Streit gekommen sein, der sich um das Thema Beziehung und Eifersucht drehte. Der 20-Jährige, der mittlerweile offensichtlich einiges getrunken hatte, forderte die Zeugin und ihren Partner auf, zu gehen. Die 16-Jährige bedrohte er aber mit einem Messer und zwang sie, in der Wohnung zu bleiben. Den Beamten, die minutenlang an der Eingangstür klopften, öffnete er nicht. Die Jugendliche gab später an, dass er ihr das Messer vorhielt, damit sie ruhig blieb.

Als die Polizei drohte, die Wohnung "zwangsweise" zu öffnen, machte er auf. Die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (Wega) nahm den rumänischen Staatsbürger fest, er hatte 1,4 Promille intus. Verletzt wurde niemand, der Aggressor wird wegen schwerer Nötigung und Freiheitsentziehung auf freiem Fuß angezeigt.