Chinas autokratisches Regime in der Krise

Ian Buruma (* 1951, Den Haag) studierte chinesische Literatur in Leiden und japanischen Film in Tokio. 2003 wurde er Professor für Demokratie und Menschenrechte am Bard College in New York. Zahlreiche Publikationen, zuletzt „The Churchill Complex: The Curse of Being Special, from Winston And FDR to Trump And Brexit“ (Penguin, 2020).