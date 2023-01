Versteck von Mafioso Messina Denaro entdeckt

Das Haus des Bosses der sizilianischen Cosa Nostra, der 30 Jahre lang gesucht wurde, befindet sich in der Ortschaft Campobello di Mazara.

Die Carabinieri und die Staatsanwaltschaft von Palermo haben das Versteck des am Montag inhaftierten Bosses der sizilianischen Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, gefunden. Das Versteck befand sich unweit der westsizilianischen Stadt Trapani, einer Hochburg der Cosa Nostra und wurde die ganze Nacht lang durchsucht, teilten die Carabinieri mit.

Das Haus des Bosses, der 30 Jahre lang gesucht wurde, befand sich in der Ortschaft Campobello di Mazara. Bei der Durchsuchung war der stellvertretende Staatsanwalt von Palermo Paolo Guido persönlich anwesend, der seit Jahren gegen den ehemaligen Cosa Nostra-Flüchtling ermittelt.

Der Mafioso und meistgesuchte Verbrecher Italiens war am Montag in einer Privatklinik in Palermo festgenommen worden, wo er wegen eines Dickdarm-Tumors behandelt wurde. Dem Mafiaboss werden mindestens 50 Morde zur Last gelegt. Den ersten soll der heute 60-Jährige im Alter von 18 Jahren begangen haben.

