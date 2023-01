Paris Hilton bewirbt die Olympischen Spiele

Der US-Fernsehsender NBC bewirbt bereits jetzt die Übertragung der Olympischen Spiele im Jahr 2024 und zwar mit bekanntem Gesicht

Aussagen und Taten der Reichen und Schönen fallen ja nicht selten in die Kategorie „Man muss nicht alles verstehen“. Diesmal beglückt uns der US-amerikanische Fernsehsender NBC in Kombination mit dem absoluten It-Girl der 200er-Jahre: Paris Hilton.

Dass der Hotelerbin gerne einmal die Obsession mit der eigenen Person nachgesagt wird, hat sich der Sender zunutze gemacht: „Paris“ haucht sie als Antwort auf eine Stimme mit französischem Akzent aus dem Off: „Next Summer all eyes will be on....“ Dazu trägt sie ein goldenes Glitzerkleid, während sie - ganz im Stil einer x-beliebigen Parfümwerbung - lasziv durch transparente Vorhänge stolziert.

„The other Paris“

Gemeint ist allerdings eben nicht die Hotelerbin, sondern die französische Hauptstadt. Dem Ort, in dem die Olympischen Spiele 2024 stattfinden werden. Oder wie Hilton erklärend hinzufügt: „Oh, the other Paris“. Nicht ohne davor noch den verlockenden Ausblick mit „C'est chaud“ zu kommentieren, die französische Version ihrer aus dem Reality-TV bekannten typischen Spruch „That's hot“.

Stattfinden werden die Olympischen Spiele in Paris erst von 26. Juli bis 11. August 2024. Darauf freut sich auch die andere Paris, wie in der begleitenden Aussendung mitgeteilt wird: „Die Olympischen Spiele sind so ikonisch und Paris ist, natürlich, eine meiner Lieblingsstädte!“

(red)