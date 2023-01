ÖVP Wien will Vizebürgermeister Wiederkehr Misstrauen aussprechen

Anlässlich des Förderskandals in Wiener Kindergärten beruft die Volkspartei einen Sonder-Gemeinderat ein.

“Wie aus einem Gangster-Film“ erscheinen die jüngsten Vorgänge rund um einen Wiener Kindergarten-Verein dem VP-Bildungssprecher Harald Zierfuß. Die zehn Kindergärten sollen Förderungen der Stadt in Millionenhöhe für private Zwecke missbraucht haben. Darunter waren Essenslieferungen von Baufirmen, die sich später als Scheinunternehmen herausstellten.

Die Stadt will davon nichts bemerkt haben und wies lediglich auf die „jahrelange gute Zusammenarbeit“ hin. „Pädagogisch“ sei bei dem Verein nichts schiefgelaufen. Die Wiener ÖVP sieht die Schuld aber nicht nur bei der Stadt, sondern nimmt nun auch die Neos ins Visier, die für eine Förderung des Vereins gestimmt hatten. 2020 (zu Oppositionszeiten) hatten sie eine Förderung noch abgelehnt – mit der Begründung, es sei nicht genug über den Verein bekannt.

Der zuständige Stadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) habe „nichts aus dem bisherigen Missbrauch von Fördermitteln gelernt“, meint Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer (Stichwort islamische Kindergärten und Kindergarten Alt-Wien). Die ÖVP will ihm daher einen Misstrauensantrag entgegenbringen. Seine „politische Verantwortung hat versagt“, konstatiert Mahrer.

Stadt soll Plätze übernehmen

Dass niemandem etwas aufgefallen sein soll, will die Landes-VP nicht glauben. Der Bericht des Stadtrechnungshofs lese sich wie ein Kriminalroman, sagt Zierfuß: „Da muss jemand alle paar Wochen mit 60.000 Euro Bargeld in der Tasche heraus spaziert sein“. Auch, dass im Vereinsregister-Auszug nur ein Nachname vorkommt, hätte bereits ein Alarmsignal sein müssen.

Mit der Einberufung eines Sondergemeinderats und einem Fünf-Punkte-Plan will die Wiener ÖVP nun das „komplette Kontroll-Versagen der Stadt aufdecken“. Unter anderem wird ein sofortiger Fördermittel-Stopp, sowie eine zukünftige Sperre für den Verein gefordert. Zudem wird gefordert, dass die Stadt Wien „Verantwortung übernimmt“ und für eine Übernahme der Kindergartenplätze für die rund 700 betroffenen Kinder sorgt.

Auch eine Überprüfung des Vereins seit dessen Bestehen regt die ÖVP an. Die Organisation besteht bereits seit 2009, die Überprüfung des Stadtrechnungshofs bezieht sich nur auf die letzten drei Jahre. Allein in diesem Zeitraum sind 15 Millionen an Förderungen geflossen

(vahei)