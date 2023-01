Landesregierung erhöht "Kärnten Bonus" auf 600 Euro

Das Kärntner Klimaticket soll - pünktlich vor der Landtagswahl im März - anstatt 550 Euro nur 399 Euro kosten.

Die Kärntner Landesregierung hat am Dienstag, eineinhalb Monate vor der Landtagswahl, eine Erhöhung des "Kärnten Bonus" für sozial Schwache von 400 auf 600 Euro beschlossen. Weiters wurde bekanntgegeben, dass das Kärntner Klimaticket statt 550 Euro heuer nur 399 Euro kosten soll. Zur Finanzierung werden rund 40 Millionen Euro aufgewendet.

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sagte, das Geld für den erhöhten "Kärnten Bonus" komme aus dem Betrag, der über das Zweckzuschussgesetz fließen soll. Das Land werde in finanzielle Vorleistung gehen. Die Auszahlungen sollen so rasch wie möglich erfolgen. Nicht nur eine Erhöhung sei beschlossen worden, erklärte Landesrat Martin Gruber (ÖVP), sondern auch der Kreis der Bezieher wurde erweitert. Damit komme man mit dem "Kärnten Bonus" auch in die Mittelschicht. Von rund 220.000 Kärntner Haushalten hätten rund 70.000, und damit ein Drittel, die Möglichkeit, die Förderung in Anspruch zu nehmen. Ab 31. Jänner ist es möglich, einen Antrag zu stellen. Für alleinstehende Personen liegt die Einkommensgrenze bei 1.600 Euro, bei einem Haushalt mit zwei Volljährigen bei 2.400 Euro, für jede weitere Person kommen 400 Euro hinzu. Überwiesen werden im Februar 400 Euro und in März und April je 100 Euro.

Die Kosten für das Klimaticket werden um ein Viertel reduziert, erklärte der zuständige Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Wer das Klimaticket für heuer bereits gekauft hat, erhält die Differenz zurück.

(APA)