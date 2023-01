„Spiegel“-Fälscher Relotius soll Werbetexter werden

(c) imago images/VISTAPRESS (VISTAPRESS / Lana Yassi via www.)

Der ehemalige „Spiegel“-Reporter Claas Relotius, der jahrelang Geschichten gefälscht hat, soll bei der Werbeagentur Jung von Matt angeheuert haben.

Der durch Fälschungen im „Spiegel“ bekannte Journalist Claas Relotius hat der „Bild“ zufolge einen neuen Job: Er habe als Werbetexter bei der Agentur Jung von Matt angeheuert, schreibt die deutsche Boulevardzeitung. Eine Bestätigung der Werbeagentur selbst gibt es bislang nicht.

Relotius hatte den „Spiegel“ 2018 in eine Krise gestürzt: Der Journalist hatte in seinen Texten zum Teil Protagonisten und Szenen erfunden. Relotius, der damals für das Gesellschaftsressort tätig war, hatte die Fehler eingeräumt. Seine Karriere bei dem Nachrichtenmagazin war vorbei. Es folgten weitere personelle Konsequenzen im Haus, das Magazin überarbeitete zudem seine redaktionellen Standards. Viele andere deutsche Redaktionen steuerten bei ihren Quellenchecks nach.

Der Journalist selbst sagte 2021 der Schweizer Zeitschrift „Reportagen", dass kaum einer seiner insgesamt 120 verfassten Texte in seiner Journalistenzeit korrekt war: Er habe „in der unverrückbaren Überzeugung geschrieben, es würde bei der Erzählform Reportage keinen Unterschied machen, ob alles 1:1 der Realität entspricht oder nicht", so Relotius. „Ich hatte beim Schreiben nie niederträchtige Absichten, und ich wollte auch niemanden verletzen, indem ich etwas Falsches schreibe. Dass ich das getan habe, bereue ich am meisten."

