Aktien von Luxuskonzern LVMH klettern auf Allzeithoch

(c) imago images/Levine-Roberts (Richard B. Levine via www.imago-images.de)

Die Aktien des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH steigen auf einen neuen Rekordwert. Die Wertpapiere gewinnen in Paris bis zu 0,4 Prozent auf 795,70 Euro und erreichten damit ein Allzeithoch. Die Marktkapitalisierung des in Paris gelisteten Unternehmens überschreitet damit zum ersten Mal in seiner Firmengeschichte die Marke von 400 Milliarden Euro und festigt seine Führung als wertvollstes Unternehmen in Europa.

Eine Umstrukturierung sowie China-Hoffnungen treiben Analysten zufolge die Aktien der Firma an. Am vergangenen Freitag hob Goldman Sachs das Ziel für das Papier von 800 auf 900 Euro an und sagt weiter „Buy“. Die Öffnung Chinas nach der Corona-Pandemie sollte das Wachstum des Konzerns antreiben. Und überhaupt sei LVMH im Vergleich zu anderen Unternehmen attraktiv, weil es starke Preissetzungsmacht und Größenvorteile habe, außerdem die Margen steigern könne und günstig bewertet sei.

