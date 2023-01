Aktien von Luxuskonzern LVMH klettern auf Allzeithoch

(c) imago images/Levine-Roberts (Richard B. Levine via www.imago-images.de)

Der Firmenwert des in Paris gelisteten Unternehmens überschreitet damit zum ersten Mal in seiner Geschichte die Marke von 400 Milliarden Euro.

Die Aktien des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH steigen auf einen neuen Rekordwert. Die Wertpapiere gewinnen in Paris bis zu 0,4 Prozent auf 795,70 Euro und erreichten damit ein Allzeithoch. Die Marktkapitalisierung des in Paris gelisteten Unternehmens überschreitet damit zum ersten Mal in seiner Firmengeschichte die Marke von 400 Milliarden Euro und festigt seine Führung als wertvollstes Unternehmen in Europa.

Eine Umstrukturierung sowie China-Hoffnungen treiben Analysten zufolge die Aktien der Firma an.

(APA)