Die EU stellt Finnland fast 250 Millionen Euro zur Verfügung, um etwa Hilfsgütern wie Gegenmittel und Strahlungsmessgeräten bereitzustellen - vor allem in der Region, im Krisenfall aber in allen EU-Ländern.

Die Europäische Union hat Finnland 242 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um zum ersten Mal einen Vorrat gegen chemische, biologische, radiologische und nukleare Bedrohungen einzurichten, die von allen Mitgliedsstaaten genutzt werden kann, sagte die finnische Regierung am Dienstag.

"Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Notwendigkeit bestätigt, die CBRN-Bereitschaft (chemische, biologische, radiologische und nukleare Bedrohungen) der EU zu stärken", erklärte der EU-Kommissar für Krisenmanagement Janez Lenarčič in einer Erklärung.

Wie das finnische Innenministerium mitteilte, wird dieses Vorratslager aus Rettungsausrüstungen und medizinischen Hilfsgütern wie Gegenmitteln und Strahlungsmessgeräten bestehen, die für den Schutz der Ersthelfer und der Zivilbevölkerung bestimmt sind.

Finnland hat eine 1300 km lange gemeinsame Grenze mit Russland und liegt in der Nähe der baltischen Staaten, die ebenfalls befürchten, dass eine Eskalation des Krieges in der Ukraine zum Einsatz von Atomwaffen oder zu einem nuklearen Unfall führen könnte.

Strategische Reserve für Nordeuropa und Ostseeregion

"Die in Finnland zu errichtenden Lager werden die strategische Bereitschaft der Europäischen Union verbessern, auf verschiedene Arten von Bedrohungen zu reagieren, insbesondere in Nordeuropa und der Ostseeregion", erklärte die finnische Innenministerin Krista Mikkonen in einer Erklärung.

Dieser Vorrat ist ab 2024 einsatzbereit und soll innerhalb von zwölf Stunden nach Annahme eines Hilfsangebots Lieferungen in ein Katastrophen- oder Krisengebiet ermöglichen, hieß es weiter.

Finnland hat jahrzehntelang umfangreiche nationale Reserven an lebenswichtigen Gütern wie Getreide, Brennstoffen und Medikamenten angelegt, nachdem es im Zweiten Weltkrieg etwa zehn Prozent seines Territoriums an die Sowjetunion verloren hatte, nachdem es einen Invasionsversuch der Sowjets abgewehrt hatte.

