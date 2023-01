Digitalisierungstrend nutzt rmDATA

Umsatz bis 10 Mio. Euro. Wenn es um Gesamtlösungen aus intelligenter Software und individuellen Services geht, hat sich das Pinkafelder Unternehmen rmDATA einen exzellenten Ruf erarbeitet.

Der Geoinformatik-Spezialist steigerte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2021/22 auf knapp 8,6 Millionen Euro. „Wir haben in allen Geschäftsbereichen unsere ambitionierten Ziele übertroffen und damit das gesunde Wachstum der rmDATA Gruppe erfolgreich fortgesetzt.“ Geschäftsführer Jürgen Beiglböck meint damit die Geschäftsbereiche Geomatik, Infosysteme, Datenmanagement und Reality Capturing. Durch die fortschreitende Digitalisierung beobachtet Beiglböck vor allem in den Bereichen Infosysteme und Datenmanagement bei größeren Kunden eine erhöhte Investitionsbereitschaft. „Im Bereich Geomatik wuchsen wir vor allem in unseren Exportmärkten – allen voran in der Schweiz. Bei Reality Capturing hatten wir im gesamten D-A-CH-Raum Steigerungsraten.“ Für das aktuelle Geschäftsjahr (1. April 2022 bis 31. März 2023) bleibe abzuwarten, wie sich die gegenwärtigen Krisen in den Zielmärkten mittelfristig auswirken.