Große Entwicklung bei SUSupport

International. Die Single Use Support GmbH aus Kufstein vollzog im Geschäftsjahr 2021 große Schritte.

Das 2016 von Johannes Kirchmair und Thomas Wurm gegründete Technologieunternehmen spezialisiert sich auf die Entwicklung und Produktion von mechatronischen Anlagen sowie sterilen Verbrauchsmaterialien für die Biopharma-Industrie. Die Belegschaft wuchs von 55 auf 140 Personen an. Das weltweit agierende Unternehmen steigerte den Umsatz von 50 auf rund 135 Millionen Euro. Mit der Eröffnung des zweiten Standorts in Hall in Tirol trieb man die Standorterweiterung voran. 2021 führte man mit eigenen Single-Use-Assemblies neue Produkte ein: Produktberührende Sterilkomponenten, die zur Abfüllung und Aliquotierung von Flüssigarznei verwendet werden. Profitiert hat SUSupport vom Pharmaboom. Im Exportgeschäft offenbarte die Pandemie die Schwachstellen in der Lieferkette für Life-Sciences. Hier konnte Single Use Support seine Schnelligkeit und Agilität ausspielen und innovative Lösungen mit kurzen Vorlaufzeiten anbieten. Damit konnte man Produktverluste bei vielen Kunde verhindern.