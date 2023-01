Erbschafts-Krimi: Ein Emotions-Prozess, der „niemals“ enden wird

Im Saal 106 des Wiener Landesgerichts für Strafsachen wird die angeklagte Krankenpflegerin Natalja M. in den kommenden Tagen ein- und ausgehen.

2006 begannen die Ermittlungen gegen eine Krankenpflegerin, nun, 17 Jahre später, wird noch immer bzw. schon wieder prozessiert – beim vierten Richter.

Eigentlich ist der Sachverhalt trivial: Eine reiche, alte Dame stirbt. Und hinterlässt mehr als fünf Millionen Euro. Laut einem Testament erbt die Pflegerin. Die „wahren“ Erben zeigen diese wegen Betrugs an. Die Frau muss vor Gericht. Doch was sich dann in der Justiz abspielt, ist fast noch spannender als der Erbschafts-Krimi.

Am Dienstag begann in Wien der Betrugsprozess gegen die Krankenpflegerin Natalja M. Die 48-Jährige sagte, sie habe die Testaments-Unterschrift der Erblasserin Erika B. nicht gefälscht. Und das sagt Natalja M. schon seit dem Jahr 2006, als die Ermittlungen (zuerst wegen Ermordung der betagten Frau, später „nur“ noch wegen versuchten Betrugs) begannen.