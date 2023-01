"Holiday on Ice": Eins werden mit dem Eis

Bei der Eislaufshow „Holiday on Ice“ sind erstmals zwei Österreicherinnen dabei. Statt Konkurrenz-Kämpfen bei Bewerben, stellen sie sich nun der Herausforderung, Freude zu vermitteln.

„Ich hab keine Höhenangst.“ Dieser Satz hat Joelle Marie Nasheim eine Tür geöffnet, von der sie nicht zu träumen gewagt hatte, dass sie jemals aufgeht. Dass sie es dabei mit der Wahrheit nicht so genau genommen hat, wird keine Rolle spielen. Denn die junge Frau schaffte es innerhalb kürzester Zeit, ihre Ängste zu überwinden.

Der Preis dafür war die Erfüllung eines Kindheitstraums. Die Vorarlbergerin fliegt als Teil des Ensembles der weltweit bekannten Show „Holiday on Ice“, die ab Mittwoch auch in Wien ihr aktuelles Programm „Supernova“ präsentiert, durch die Lüfte. Die 23-Jährige und ihre Kollegin Celina Profanter aus Tirol sind das erste Eiskunstläuferinnen-Duo aus Österreich, die als Eiskunstläuferinnen an der internationalen Produktion – die letztes Jahr pausieren musste – mitwirken.