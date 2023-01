Fahnder: „Hinter jedem Foto steht ein Kind“

Jürgen Ungerböck ist seit 15 Jahren Pädophilen auf der Spur. Eines der jüngsten Opfer in Österreich war gerade einmal sechs Monate alt.

Wer sich Jürgen Ungerböcks Arbeit bei der Polizei vorstellen will, stößt schnell an seine Grenzen. Vergangenes Jahr hat der Ermittler 3,2 Terabyte (also 3200 Gigabyte) an Missbrauchsdarstellungen von Minderjährigen durchgesehen. Es waren die Daten von einem einzigen Fall.

Am Ende hat er das gefunden, wonach er gesucht hat: Er konnte dem Tatverdächtigen mehrfachen sexuellen Missbrauch nachweisen. Der Mann hat seine Nichte missbraucht und Fotos davon hochgeladen.