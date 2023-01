Madonna geht auf Welttournee

(c) Getty Images (Elisabetta Villa)

Im Juli startet die angekündigte Tour, die 40 Jahre Musikkarriere Revue passieren lässt. Nach Europa kommt der Popstar im Herbst, Konzerte in Österreich sind nicht geplant.

Madonna hat eine neue Welttournee angekündigt. 35 Stopps sind für die „Clebration Tour“ geplant, gefeiert werden Hits aus 40 Jahren Musikkarriere, so liest es sich auf Madonnas Webseite. Der erste Konzerttermin fällt auf den 15. Juli, an diesem Samstag spielt die 64-Jährige im kanadischen Vancouver. Daraufhin will die Sängerin einmal quer durch die USA, bevor sie im Herbst nach Europa kommt.

„Die Celebration Tour nimmt das Publikum auf Madonnas künstlerische Reise durch vier Jahrzehnte mit und wird der Stadt New York, wo ihre Musikkarriere begann, Reverenz erweisen“, heißt es in der Bekanntgabe. Im Ankündigungsvideo auf Instagram wird die Tour als Folge einer Runde „Pflicht oder Wahrheit“ inszeniert.

Drag Queen und großer Durchbruch

Neben einigen Metropolen (London, Mailand, Paris) kommt Madonna unter anderem am 15. November nach Köln und am 28. November nach Berlin. Überall wird Bob the Drag Queen alias Caldwell Tidicue mit von der Partie sein. Tickets für die Konzerttour gibt es ab 20. Jänner, produziert wird alles vom Event-Gigant Live Nation.

„Ich freue mich darauf, so viele Songs wie möglich zu entdecken, in der Hoffnung, meinen Fans die Show zu bieten, auf die sie gewartet haben“, wird Madonna zitiert. Tatsächlich schaffte die Sängerin vor exakt 40 Jahren, im Jahr 1983, ihren Durchbruch mit der Single „Holiday“. Noch berühmter wurde sie im Laufe der Jahre mit „Like A Virgin“, „Material Girl“ und etwa „La Isla Bonita“.

