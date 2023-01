Zweifel am Hauptwohnsitz von Grazer KPÖ-Finanzstadtrat

Manfred Eber soll eine Wohnung im Stadtbezirk Gries und ein Haus in Neuseiersberg haben, wird aber zuhauf über der Stadtgrenze gesehen.

Rund um den Grazer Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) gibt es Wirbel wegen seines Wohnsitzes: Wie die "Woche Graz" berichtet, hat Eber eine Wohnung im Stadtbezirk Gries und ein Haus im Ortsteil Neu-Seiersberg, Teil der Gemeinde Seiersberg-Pirka. In Seiersberg, das direkt an der Stadtgrenze liegt, aber nicht zur Landeshauptstadt gehört, werde er aber häufig gesehen, was Zweifel daran aufkommen lasse, dass sein tatsächlicher Hauptwohnsitz in Graz sei. Eber selbst betonte, dass sein Lebensmittelpunkt sehr wohl in Gries sei.

Voraussetzung für einen Gemeinderat oder einen Stadtrat in Graz ist, dass er seinen Hauptwohnsitz auch in der Stadt hat. Das ist spätestens seit der Causa Werner Miedl (ÖVP) bekannt, der 2005 bis 2008 Kulturstadtrat war und nach Zweifeln an seinem Hauptwohnsitz sein Amt niederlegte. Eber dagegen wies den Vorwurf eines falsches Hauptwohnsitzes zurück. Er habe in Neuseiersberg im Haus seiner Eltern einen Nebenwohnsitz gemeldet, sein Lebensmittelpunkt sei aber die Wohnung in Graz. Zum Ausgleich zu seiner Arbeit gehe Eber in Seiersberg seinem Hobby nach: "Gemüsegarten, Kräuteranbau und eine kleine Tierhaltung." Deswegen nächtige er immer wieder in Neuseiersberg, was im Einklang zu seiner Tätigkeit als Grazer Stadtrat rechtlich möglich sei, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.

„Haltlosen Vorwürfe vollends entkräftet“

Eber betonte weiter, dass die erhobenen Vorwürfe "rechtlich nicht haltbar" seien: "Einerseits gibt es bereits durchjudizierte ähnliche Fälle. Anderseits hat auch die Magistratsdirektion die haltlosen Vorwürfe vollends entkräftet." Er sei "zutiefst empört über die umfassenden Überwachungstätigkeiten, die gegenüber meinem Privatleben in Auftrag gegeben worden sind. Dieses Nachschnüffeln erinnert an Methoden eines Überwachungsstaates und sind zudem noch möglicherweise mit Steuergelder finanziert worden", so der Stadtrat. Er schließe eine politisch motivierte Aktion nicht aus.

Aus den den Medien zugespielten Unterlagen gehe hervor, "dass neben der getätigten umfangreichen Überwachung und dem Nachstellen von Eber auch Gespräche mit Nachbarn geführt worden sind". Trotz mehrfacher und eindeutiger juristischer Entscheidungen habe der Auftraggeber keine Skrupel gezeigt, diese Überwachung in Auftrag zu geben. "Ich befinde mich in Rücksprache mit meinem Anwalt und lasse gerade prüfen, ob ich rechtliche Schritte deswegen in die Wege leiten werde", so Eber. Dies richte sich nicht gegen die mediale Berichterstattung, sondern die möglichen Auftraggeber der "Überwachung".

