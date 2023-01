Graceland und Schulden: Das Erbe Lisa Marie Presleys

Nach dem Tod von Elvis einziger Tochter, Lisa Marie Presley, sorgt ihre Hinterlassenschaft für Spekulationen: Wie steht es um Elvis' Anwesen Graceland und ihre Schulden?

Seitdem Lisa Marie Presley vergangene Woche in einem Spital in Los Angeles 54-jährig an einem Herzstillstand verstarb, war über bewegtes Privatleben erneut in vielen Schlagzeilen nachzulesen. Unter anderem wurde über ihre Hinterlassenschaft spekuliert, immerhin das Vermögen ihres Vates, dem legendären „King of Rock'n'Roll“, Elvis Presley.

Das berühmte Anwesen der Familie, Graceland, geht an Lisa Maries Kinder, die 33-jährige Schauspielerin Riley Keough, sowie die erst 14-jährigen Zwillingstöchter Harper und Finley Lockwood. Ob sie zusätzlich auch noch einen Berg an Schulden erben, ist derzeit nicht klar. Um das Vermögen der Familie scheint es aber nicht so gut bestellt zu sein.

Kein King der Finanzen

Obwohl Elvis zu Lebzeiten als Weltstar unzählige Konzerte spielte und Platten verkaufte, hinterließ bereits er seiner Tochter und Alleinerbin Lisa Marie bei seinem Tod im Jahr 1977 eine verhältnismäßig geringe Summe von „nur“ fünf Millionen US-Dollar. Und das, obwohl er durch den großen Erfolg im Laufe seiner Karriere mehrere hundert Millionen Dollar verdiente. Presley war dafür bekannt, mit Geld nicht umgehen zu können, und dafür, es genauso schnell, wie er es verdiente, wieder auszugeben.

Das Vermögen, das Lisa Marie erbte, und zu dem auch das Anwesen Graceland, sowie zahlreiche Memorabilien wie Kostüme, Preise oder Autos zählten, wurde vorerst in einem Treuhandfonds von Lisa Maries Mutter Priscilla Presley verwaltet und konnte so auf etwa 100 Millionen Dollar erhöht werden. Dafür sorgte unter anderem die Öffnung von Graceland für die Öffentlichkeit. Bis heute ist das Anwesen in Memphis beliebtes Ausflugsziel für Touristen und Fans des Kings.

Graceland als Einkunftsquelle

Die Pilgerstätte für Anhängerinnen und Anhänger des Rock'n'Roll sorgt nach wie vor dafür, dass die Familie ein Einkommen hat, etwa 500.000 Besucherinnen und Besucher verzeichnet das Anwesen jährlich. Der „Rolling Stone“ schätzt den Wert des Anwesens auf 500 Millionen Dollar. Am laufenden Betrieb dort soll sich vorerst nichts ändern. Lisa Marie Presley wird dort auch beigesetzt.

Das musikalische Erbe von Elvis Presley wird von der „Elvis Presley Enterprise“ verwertet, einem Unternehmen, an dem Lisa Marie Presley zuletzt nur noch 15 Prozent Anteile hielt. Lizenzen an den Musiktiteln von Elvis hält zum größten Teil der Musikkonzern Sony. Elvis selbst gab zu Lebzeiten die Rechte für seine größten Hits aus der Hand, der heutige Branchenwert dieser Songs wie beispielsweise „Jailhouse Rock“ oder „Hound Dog“ wird laut Handelsblatt heute auf 130 Millionen Dollar geschätzt. Jährlich, so Schätzungen, erwirtschaftet Elvis auch heute noch etwa 30 Millionen Euro, die Familie sieht davon wenig.

Ein Leben mit Geld(sorgen)

Ab ihrem 25. Geburtstag im Jahr 1993 verwaltete Lisa Marie Presley ihr Erbe schließlich selbst. Dabei hatte sie deutlich wenig Erfolg. Durch teure Scheidungen und Fehlinvestitionen soll Presley bis zum Jahr 2015 nahezu ihr gesamtes Vermögen aufgebraucht haben.

Der Vater ihrer Zwillingstöchter, Michael Lockwood, forderte etwa hohe Unterhaltszahlungen für die gemeinsamen Töchter so wie für sich selbst. Diese Unterhaltszahlungen sorgten bis zu Presleys Tod immer wieder für Streitigkeiten vor Gericht. Ob Presley ihren Unterhalt regelmäßig zahlte, blieb bis zu ihrem Tod offen.

2018 folgte eine Klage gegen Presleys Finanzberater Barry Siegel - der unter anderem dafür verantwortlich war, den größten Teil von Presleys Anteilen an „Elvis Presley Enterprise“ verkauft zu haben, darunter die Rechte an Bild und Namen ihres Vaters. Zu diesem Zeitpunkt war Presley bereits in der Höhe von 16 Millionen US-Dollar verschuldet.

Vor Gericht musste Presley ihre Finanzen erst kürzlich offenlegen. Dabei zeigte sich, dass sie Schulden in der Höhe von drei Millionen Dollar hatte, ihre monatlichen Ausgaben in der Höhe von circa 100 000 Dollar, bestritt sie mit ihrem Einkommen von knapp über 4000 Dollar und geborgtem Geld aus dem Nachlass ihres Vaters.

Lisa Marie Presleys Erbe

Aktuell scheint sich die Geschichte zu wiederholen - ein Treuhandfonds hat die Verwaltung des Anwesen Gracelands vorerst übernommen. Der „Rolling Stone“ spekulierte bereits, ob die drei Erbinnen das Anwesen verkaufen werden, etwas, das Lisa Marie zu Lebzeiten stets ausgeschlossen hat. Ob sie ihren Kindern tatsächlich einen Schuldenberg hinterlässt, wird derzeit von mehreren spezialisierten Kanzleien evaluiert.

(chrima)