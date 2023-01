Sexgeräusche während Fußball-Übertragung der BBC zu hören

Der Ex-Profi Gary Lineker war gerade mitten in seiner Anmoderation, als er durch lautes Stöhnen gestört wurde.

Dem britischen TV-Sender wurde offenbar ein Streich gespielt. Später fand man ein altes Handy, das an die Kulisse geklebt wurde. Die BBC entschuldigte sich. Der Moderator nahm es mit Humor.

Lautes Stöhnen wie in einem Porno hat bei der BBC-Übertragung des Fußballspiels zwischen dem FC Liverpool und Wolverhampton für Verwunderung und Grinsen im TV-Studio gesorgt. Dem britischen Sender wurde offenbar ein Streich gespielt. Wie auf im Internet verbreiteten Videos zu sehen ist, war Ex-Profi und Moderator Gary Lineker am Dienstagabend gerade dabei, eine Frage an seinen Kollegen Alan Shearer zu stellen, als plötzlich das Stöhnen einer Frau zu hören war.

Lineker lachte und sagte: "Es ist ein bisschen laut hier im Studio. Jemand schickt etwas an jemandes Telefon, denke ich." Später twitterte der Experte ein Foto von einem älteren Handy-Modell mit Klebestreifen und schrieb dazu: "Nun, wir haben das hinter die Kulisse geklebt gefunden. Was die Sabotage betrifft, war es recht amüsant."

Die BBC entschuldigte sich in einer Stellungnahme für den Vorfall. Ein Sprecher kündigte eine Untersuchung an. In dem auf der BBC-Homepage veröffentlichten Bericht hieß es zudem, ein auf Youtube bekannter Streichspieler habe die Aktion für sich beansprucht. Die BBC hatte das Wiederholungsspiel zwischen dem FC Liverpool und den Wolves übertragen, das die von Jürgen Klopp trainierten Reds 1:0 gewannen.

(APA/dpa)