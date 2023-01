Unbekannter prügelt 61-Jährigen in Wiener U-Bahn krankenhausreif

Der Grund war der Polizei zufolge banal. Der 61-Jährige soll den Mann gebeten haben, ein wenig Platz zu machen, woraufhin dieser ausrastete.

Um die Mittagszeit hat ein Mann Anfang Jänner einen 61-Jährigen in der Wiener U3 krankenhausreif geprügelt. Die Gewalttat wurde am 4. Jänner um 12.50 Uhr in einem Waggon zwischen den Stationen Stephansplatz und Herrengasse verübt. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass war der Anlass denkbar banal: "Der 61-Jährige fragte den Mann, ein bisschen Platz zu machen, damit er sich neben ihn setzen kann." Das genügte und der Mann rastete aus.

Ohne Vorwarnung attackierte der Unbekannte den 61-Jährigen mit Faustschlägen und Fußtritten. Er ließ erst von ihm ab, als ein Zeuge eingriff und den 61-Jährigen aus der Reichweite des Aggressors zog. Dieser flüchtete daraufhin. Der Attackierte wurde notfallmedizinisch versorgt und mit schweren Verletzungen im Oberkörper- und Kopfbereich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei veröffentlichte am Mittwoch über Anordnung der Staatsanwaltschaft Fotos des Verdächtigen. Es wurde um sachdienliche Hinweise, auch anonym, an das Stadtpolizeikommando Innere Stadt, unter der Telefonnummer 01-31310-9921810 erbeten.

(APA)