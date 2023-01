Live

Die WKStA wirft dem grünen Ex-Gemeinderat Christoph Chorherr Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit vor. Auch prominente Unternehmer, darunter René Benko und Michael Tojner, sind angeklagt. Die „Presse“ berichtet live.

Beeinflussten Spenden von Immobilienfirmen an einen Verein des einstigen Wiener Gemeinderats Christoph Chorherr (Grüne) dessen Amtsführung? Kurz gesagt: Gab es Flächenwidmung gegen Geld? Diese Fragen stellt sich ein Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richter Michael Tolstiuk am Wiener Straflandesgericht. Gerichtet sind die Vorwürfe an Chorherr und neun weitere Angeklagte: den Investor René Benko, den Industriellen Michael Tojner, die Immobilienentwickler Erwin Soravia und Günter Kerbler sowie den Investmentbanker Wilhelm Hemetsberger. Zudem sind zwei Soravia-Mitarbeiter und zwei weitere Manager angeklagt. Ihnen allen gemein ist: Sie bestreiten die Vorwürfe (Chorherr jene des Amtsmissbrauchs und der Bestechlichkeit, die Unternehmer die Bestimmung zum Amtsmissbrauch und Bestechung in unterschiedlichen Beteiligungsformen) und beantragen einen Freispruch. Auch die Vertreter der 21 Verbände, denen die Staatsanwaltschaft vorwirft, zu Unrecht begünstigt worden zu sein, weisen jede Schuld von sich.

Der Liveticker zum Mitlesen: