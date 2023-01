Wiener Grüne wollen beim Verkehr aufs Gas steigen

Die Wiener Grünen sagen dem Tabu-Thema Verkehr bei ihrer Klausur den Kampf an. Künftig will die Landespartei dazu anregen, sich „große Projekte zuzutrauen“. Eines davon wird nächste Woche präsentiert.

Zig Maßnahmen gibt es in Wien gegen den Klimawandel, aber keine davon betreffe den Verkehr, bemängeln die Wiener Grünen bei ihrer derzeit stattfindenden Jahresklausur. Dabei sei dieser das „Sorgenkind Nummer Eins“, sagt Landesparteivorsitzender Peter Kraus zur „Presse“.

Dem Defizit soll nun entgegengewirkt werden. „Mutige große Projekte“ will die Landespartei anregen und dazu ermutigen, sich „große Ideen zuzutrauen“. Eine dieser Ideen für „klimafreundlichen Verkehr“ soll bereits nächste Woche präsentiert werden.

Aber nicht nur beim Verkehr sehen die Grünen dringenden Handlungsbedarf. Wien habe sich unter Rot-Pink „in den wesentlichen Lebensbereichen in eine komplett falsche Richtung entwickelt“, meint Co-Parteivorsitzende Judith Pühringer.

Scharfe Kritik an SPÖ

Insbesondere im Bereich Soziales lasse die SPÖ in letzter Zeit „alles liegen“, bemängelt Pühringer. Bei der 35-Stunden-Woche im Gesundheitsbereich etwa verkenne die SPÖ „die Zeichen der Zeit“.

Gegen den Personalmangel gehe die Stadtregierung ebenfalls nicht angemessen vor. In den Spitälern, in den Bildungseinrichtungen und bei den Öffentlichen Verkehrsmitteln – überall fehle es an Personal.

Auch bei der Anpassung der Sozialleistungen an die Teuerung sei Wien säumig. So sei es etwa bei der Wohnbeihilfe oder beim Gratis-Mittagessen dringend notwendig, nachzuschärfen. Eine Verfehlung gehe, findet Judith Pühringer, „auf Kosten der Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener.“