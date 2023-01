Lehre: Unternehmen buhlen um die Jungen

Im langjährigen Schnitt sinkt die Zahl der Lehranfänger. Aber die „Coronadelle“ wurde im Vorjahr überwunden. Die Lehre stößt auch international auf Interesse.

Lang wurde in Österreich über die Lehrstellenlücke gejammert – weil es einfach nicht genug Ausbildungsplätze für alle ausbildungswilligen Jungen gab. Doch das hat sich längst umgedreht. Heute gibt es einen Überhang an offenen Lehrstellen. Laut Daten des Arbeitsmarktservice (AMS) kamen zuletzt knapp 8300 sofort verfügbare Lehrstellen auf 7200 Suchende. Bezieht man die nicht sofort verfügbaren Ausbildungsplätze und Lehrlinge ein (die Lehre startet in der Regel im Herbst), so gibt es fast doppelt so viele Lehrstellen wie Suchende (19.800 versus 10.300).

Die Unternehmen müssen sich also immer mehr bemühen, um für die Jungen attraktiv zu sein und sie in ihre Betriebe zu locken. Ende des Vorjahres waren in Österreich rund 108.000 Lehrlinge in Ausbildung. Laut der Wirtschaftskammer (WKO) könnten es aber deutlich mehr sein. Das Buhlen um junge, zukünftige Fachkräfte dürfte sich noch verstärken: Denn die Zahl der 15-Jährigen nimmt im langjährigen Schnitt ab.