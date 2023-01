Sieht so der Skisport der Zukunft aus?

Die bemerkenswerte Hundertsteljagd eines jungen ÖSV-Abfahrers hat in Kitzbühel bereits Spuren hinterlassen.

Der Skisport steht in der Schusslinie. Weil er wenig schonend mit Umweltressourcen umgeht, weil er kaum noch Nachwuchs rekrutiert und kaum noch junges Publikum anzieht. Weil die Auftritte der Seilbahnwirtschaft für Kopfschütteln sorgen und weil über allem das Damoklesschwert des Klimawandels schwebt.

Doch vielleicht verkörpert ausgerechnet ein aufstrebender ÖSV-Abfahrer einen Teil der Lösung. Julian Schütter bestreitet gerade seine erste Weltcupsaison, er ist im Begriff, sich in den Speeddisziplinen in den Top 30 zu etablieren (u.a. 18. im Super-G von Beaver Creek) und gibt nun seine Premiere beim Abfahrtsklassiker in Kitzbühel. Vor allem: Der 24-jährige Wahl-Innsbrucker ist Vegetarier, Fridays-for-Future-Aktivist und Student (Wirtschaftsingenieurwesen Erneuerbare Energien) – hebt sich also deutlich von seinen Branchenkollegen ab.