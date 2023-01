Suche nach Ursache für Hubschrauber-Tragödie vor Kiew

14 Menschen kamen bei dem Unglück nahe Kiews ums Leben, darunter der Innenminister und sein Stellvertreter. Ein Pilotenfehler im dichten Nebel gilt als wahrscheinlicher als ein russischer Anschlag.

Noch hängen rauchende Trümmer in den Ästen zwischen dem Kindergarten und einem 14-Stock-Plattenbau. Ein Teil des Hubschrauber-Rotors hat sich in ein Autodach gebohrt, auch bei der Kinderrutsche liegen Trümmer. 14 Todesopfer, darunter ein Kind, hat der Hubschrauberabsturz im dichten Nebel über der Stadt Browary rund 20 Kilometer östlich von Kiew gefordert, wie die Rettungskräfte am Abend mitteilten. Noch am Mittag war von 18 Opfern die Rede gewesen.

Getötet wurden alle neun Passagiere und Besatzungsmitglieder – darunter der junge ukrainische Innenminister Denys Monastyrsky (42), sein Stellvertreter Yevhen Yenin und Staatssekretär Yuriy Lubkovych. Weitere fünf Tote gab es beim Aufprall und der nachfolgenden Explosion mitten in einem Wohngebiet der 110.000-Einwohner-Stadt unweit von Kiew. Hinzu kommen 25 Verletzte, darunter elf Kinder.