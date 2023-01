Dua Lipa und Penélope Cruz richten Met-Gala mit aus

(c) Getty Images for The Met Museum/ (Dimitrios Kambouris)

Die diesjährige Benefizveranstaltung findet zu Ehren Karl Lagerfeld statt. So lautet auch der Dresscode.

Es ist das Modespektakel des Jahres, die Oscars der Mode quasi: die Met-Gala. Traditionell findet sie am ersten Montag im Mai im New Yorker Metropolitan Museum statt, dieses Jahr ist das der 1. Mai. In den hohen Hallen übertrumpfen sich Stars mit exaltierten Roben, wie etwa diesen hier. Alljährliche werden dort Spenden für das Kostüm-Insitut des Metropolitan Museums gesammelt, das mittlerweile den Namen „Anna Wintour Costume Center“ trägt. Die Einnahmen werden auf mehrere Millionen Dollar geschätzt, sie bilden das Jahresbudget des Instituts.

Ausrichten werden den Ball heuer unter anderem Sängerin Dua Lipa und Schauspielerin Penélope Cruz. Auch US-Vogue-Chefin Anna Wintour, Schauspielerin Michaela Coel - bekannt aus „Black Panther: Wakanda Forever“ - und Tennis-Star Roger Federer sollen als Ehren-Ausrichter mit von der Partie sein, wie das Museum am Central Park in Manhattan am Mittwoch mitteilte. Die Gästeliste wird angesichts der Co-Hosts aus Sport, Musik, Film und Mode wohl eine bunte sein.

Karl Lagerfeld zu Ehren

Die Veranstaltung ist nicht nur die wichtigste Finanzierungsquelle für Ausstellungen, Anschaffungen und Investitionen der modeorientierten Abteilung des Museums, sie dient auch als Auftakt der Frühjahrsausstellung. Dieses Jahr ist es eine Ausstellung über den 2019 gestorbenen Modedesigner Karl Lagerfeld: „Karl Lagerfeld: A Line of Beauty“. Sie umfasst seine Karriere von den 50er-Jahren bis zu seiner letzten Kollektion im Jahr 2019 und zeigt rund 150 Werke des in Hamburg geborenen Designers. Die Gäste werden gebeten, sich „Karl zu Ehren“ zu kleiden.

Viele von ihm entworfene Looks von Chanel, Fendi und dem gleichnamigen Label des Designers werden am roten Teppich zu sehen sein. Passenderweise wird die diesjährige Benefizgala von Chanel ermöglicht, große Unterstützung kommt auch von Fendi. Und das Label Karl Lagerfeld stellt zusammen mit Condé Nast, dem Medienunternehmen hinter „Vogue“, zusätzliche Mittel zur Verfügung.

(evdin)