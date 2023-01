Großeinsatz der Polizei nach Überfall

Ein Mann forderte Bargeld in einer Postfiliale und machte Anstalten, eine Waffe in der Jackentasche mitzuführen. Er wurde verhaftet.

„Wegen Überfall geschlossen" steht auf einem Zettel vor einer Postfiliale in der Wiener Innenstadt. Polizeihubschrauber kreisen über den Gebäuden. Auch die WEGA ist im Einsatz. Denn am Donnerstag betrat ein Mann die Postfiliale und forderte Bargeld. Dabei soll er auch angedeutet haben, eine Waffe in der Jackentasche mitzuführen, wie die Polizei in einer Aussendung berichtete.

Nachdem er das Raubgut in derzeit noch unbekannter Höhe erhalten hatte, flüchtete der Mann. Aufgrund eines bei der Landesleitzentrale Wien eingegangenen Überfallsalarms wurde sofort ein Großeinsatz ausgelöst. Im Zuge der Fahndung kam es zu temporären Verkehrssperren sowie zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Polizeieinsatzfahrzeugen in der Landesgerichtsstraße.

Die zuerst eingetroffenen Kräfte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt gaben nach dem Raub eine Täterbeschreibung über Funk durch. Einsatzkräfte der WEGA nahmen kurze Zeit später einen Tatverdächtigen in der Neutorgasse fest. Der Mann war nicht bewaffnet. Das Bargeld wurde sichergestellt. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, leitet die weiteren

Ermittlungen.