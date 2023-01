Fußball: Top-Frauenteams erwirtschaften Millionengewinne

Action Images via Reuters

Wie bei den Männern dominieren Vertreter der englischen Liga im Ranking, die Nummer eins aber stellen sie nicht.

Die großen europäischen Teams im Frauenfußball haben in der Saison 2021/22 einen durchschnittlichen Gewinn von 2,4 Millionen Euro eingefahren, blieben damit aber weit hinter den Männerteams zurück. Das geht aus dem Report "Football Money League" der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte hervor, der am Donnerstag in London veröffentlicht wurde.

15 von 17 befragten Top-Vereinen gaben dabei Auskunft über die finanzielle Situation ihrer Frauenteams. Demnach erwirtschafteten diese einen Gesamtgewinn von rund 35,9 Millionen Euro. Zum Vergleich: Die 20 umsatzstärksten Männer-Abteilungen fuhren in der Saison 2021/22 einen Gesamterlös von 9,2 Milliarden Euro ein.

Die Frauenmannschaft des FC Barcelona hat laut Deloitte die höchsten Einnahmen der befragten Teams erzielt. Nach zwei Champions-League-Finalteilnahmen in den Jahren 2021 und 2022 nahm der Verein rund 7,7 Millionen Euro ein. Dahinter folgen Manchester United (6 Millionen Euro), Manchester City (5,1 Millionen Euro) und Paris Saint-Gemain (3,6 Millionen Euro).

Wie bei den Männern dominieren englische Klubs auch in der "Money League" der Frauen. Insgesamt neun Klubs sind aus der Premiere League vertreten. Daneben lassen sich drei spanische Teams und je ein Klub aus Italien, Frankreich und Deutschland finden.

(APA)