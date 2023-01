Das Streif-Kapitel der Gold-Familie

Die Aigner-Schwestern auf der schwierigsten Abfahrtspiste der Welt.

Kitzbühel. Hadern die Spitzenrennläufer mit diffusen Lichtverhältnissen und schlechter Bodensicht, wie mitunter auch beim Abschlusstraining für die Abfahrtsklassiker in Kitzbühel (heute und Samstag, je 11.30 Uhr, live, ORF1), kostet das die Aigner-Schwestern nur ein Lächeln. Veronika Aigner, 19, verfügt über acht Prozent Sehkraft, Schwester Elisabeth, 24, fungiert als ihr Guide auf den Rennpisten, gemeinsam hat das Duo bei den Paralympics in Peking zwei Goldmedaillen (Slalom, Riesentorlauf) abgeräumt. Auch Bruder Johannes Aigner, 17, ist zweifacher Paralympics-Champion, die Geschichte der Gold-Familie aus Gloggnitz – die jüngste Schwester, Barbara, 17, holte in Peking ebenfalls Medaillen – brachte schon die „New York Times“ auf den Plan („The Skiing Aigners“).

Nun kam in Kitzbühel ein weiteres Kapitel der Erfolgsgeschichte hinzu: Veronika und Guide Elisabeth, selbst einst Rennläuferin, nahmen die gefährlichste Abfahrtspiste der Welt in Angriff. Die Aigners befuhren im Vorfeld der Hahnenkammrennen einige Streckenabschnitte der rennfertig präparierten Streif, ein Vorhaben, das gemeinsam mit der österreichischen Sporthilfe und Kopfsponsor Mastercard ermöglich wurde – und das den Athletinnen Lust auf mehr machte.

Gern würden sie die Streif auch mit mehr Geschwindigkeit angehen, doch bevor es am Sonntag zur Paraski-WM nach Spanien geht, ließ man aus Sicherheitsgründen noch Vorsicht walten. Wie bei praktisch allen Rennläufern hinterließ auch bei Veronika Aigner der letzte Moment im Starthaus den bleibendsten Eindruck: „Als wäre die Piste nicht vor dir, sondern unter dir.“

Die Weltcupsiege werden ob ihrer schieren Anzahl in der Familie Aigner kaum noch gezählt, bei der WM im spanischen Espot starten die Schwestern als Mitfavoritinnen im Riesentorlauf und Slalom. In den Speedbewerben will das Erfolgsduo nach zwei Kreuzbandrissen von Veronika erst im kommenden Winter wieder durchstarten. Die Streif also als willkommener Vorgeschmack.

(joe)