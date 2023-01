Goldenes Ehrenzeichen für Karim El-Gawhary

Dem „Presse“-Korrespondenten in Kairo wurde für sein Wirken das Goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich verliehen.

Er war zur Stelle, als 2011 Hunderttausende auf die Straße gingen, um gegen die Unterdrückung durch die Machthaber zu revoltieren. Er schilderte eindrücklich den Mut und auch die Hoffnungen der Menschen, die auf dem Tahrir-Platz in Ägyptens Hauptstadt Kairo demonstrierten. Und er berichtete vom Aufstand gegen Diktator Muammar al-Gaddafi in Libyen.

Mit großem Fachwissen beschreibt Karim El-Gawhary in seinen Analysen und Reportagen die Vorgänge in der arabischen Welt. Nun wurde dem „Presse“-Korrespondenten in Kairo das Goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich verliehen.

Im Zentrum seiner Berichte stehen die sogenannten Menschen von der Straße – von Kairo bis Bagdad. El-Gawhary bringt mit viel Empathie näher, was sie denken, was sie bewegt, was ihre Sorgen und Erwartungen sind. Und er ordnet ein, was das für die politische Entwicklung bedeutet. Karim El-Gawhary arbeitet seit dem Jahr 2000 als Korrespondent der „Presse“ in Kairo. Seit 2004 leitet er auch das Nahostbüro des ORF in der ägyptischen Hauptstadt.

Karim El-Gawhary (li.) erhält von Botschafter Stillfried das Goldene Ehrenzeichen. privat

El-Gawhary will Brücken bauen

Die Verleihung des Ehrenzeichens an ihn sei auch „die Anerkennung, dass Migrationshintergrund und der Dienst an der Republik Österreich eben kein unvereinbarer Gegensatz sind“, sagte er in seiner Dankesrede nach der Verleihung des Ehrenzeichens durch Botschafter Georg Stillfried bei einem Empfang in der österreichischen Botschaft in Kairo. Die Auszeichnung sei damit auch eine Botschaft an alle Menschen mit exotischem Namen und Hintergrund.

Er versuche Brücken zu bauen – gerade in einer Welt, in der gern schwarz-weiß zwischen „wir“ und „den anderen“ unterschieden werde, bekräftigte El-Gawhary. „Eigentlich ist das Brückenbauen gar nicht so schwer. Man gibt den anderen Namen und Gesichter. Man erzählt ihre Geschichten, oder noch besser, redet mit ihnen und nicht über sie oder am allerbesten: lässt sie selbst ihre eigenen Geschichten erzählen.“ Sein Resümee: „Was herauskommt, ist spannend: Nicht die Unterschiede, sondern die Gemeinsamkeiten sind verblüffend.“ Egal, ob an der Donau oder am Nil, in den kurdischen Bergen oder in den österreichischen Alpen: Überall sehnten sich die Menschen nach Sicherheit und Frieden und danach, ein vernünftiges Auskommen zu haben.

(w. s.)