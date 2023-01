WKStA: „Wir spielen kein Match gegen Angeklagte“

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) möchte an den umstrittenen Regeln der Handydaten-Sicherstellung festhalten. Und stellt fest, dass es nicht ihr Job sei, möglichst viele Schuldsprüche zu erwirken.

Das Kürzel WKStA ist längst zum Kampfbegriff mutiert. Die einen sehen in der Behörde die dringend nötige Speerspitze gegen Korruption. Die anderen plädieren dafür, die Kompetenzen der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption zu beschneiden. Denn: Diese Behörde koche ihr eigenes politisches Süppchen. Wieder andere ätzen über die vielen „verlorenen“ Prozesse. Am Donnerstag definierte die WKStA ihr eigenes Selbstverständnis.

„Wir spielen kein Match gegen Angeklagte. Der Rechtsstaat ist kein Fußballspiel. Wir spielen keine Spiele. Wir erfüllen unseren gesetzlichen Auftrag.“ Das erklärte WKStA-Leiterin Ilse-Maria Vrabl-Sanda in einer ihrer seltenen Pressekonferenzen – die letzte war (auch coronabedingt) 2019.

Oft werde es medial als „Niederlage“ abgetan, wenn die Elitebehörde mit den aktuell 45 Oberstaatsanwälten (derzeit sind alle Planstellen besetzt) keine Verurteilungen zusammenbringt. Zuletzt sorgte etwa der Umstand für Kopfschütteln, dass die WKStA im Korruptionsprozess gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache (es ging um einen politischen Deal mit einem Privatklinik-Eigentümer) ihre Anklage nicht durchbrachte und dann auch noch Berufung gegen den Freispruch anmeldete, obgleich das Oberlandesgericht schon vorab die Weichen in Richtung Freispruch gestellt hatte. Warum war das so? Nun, die Berufung wurde eben nur angemeldet. Sollte der Freispruch – wenn er schriftlich vorliegt – überzeugend begründet sein, könnte auf die Einbringung der Berufung verzichtet werden.

Die Schuldspruch-Wahrscheinlichkeit

Aber zurück zu Vrabl-Sanda. Sie erinnerte an folgende Systematik: Tatsächlich kann und muss ihre Behörde (sie ist für Korruptionsstrafsachen sowie Wirtschafts- und Finanzstrafsachen mit mehr als fünf Millionen Euro Schaden zuständig) schon dann anklagen, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung auch nur geringfügig höher ist, als die Wahrscheinlichkeit eines Freispruchs. Hingegen kann es vor Gericht nur dann eine Verurteilung geben, wenn die Schuld zweifelsfrei feststeht.

Dies untermauern auch die Zahlen (siehe Grafik): Im abgelaufenen Jahr wurde in 229 Fällen von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen. Bei 926 Beschuldigten erfolgten Einstellungen des Verfahrens. In 47 Fällen setzte es Schuldsprüche. Und in 45 Fällen erfolgten Freisprüche oder Teilfreisprüche. Man müsse bedenken, so Vrabl-Sanda, dass man es naturgemäß mit „abgeschotteten Täterkreisen im Heimlichkeitsbereich“ zu tun habe.

Insofern sprach sich die leitende Juristin dafür aus, die geltende Regelung bei Beschlagnahme von Mobiltelefonen beizubehalten. Der Vorschlag der Anwaltskammer (die ÖVP kann diesem Vorschlag einiges abgewinnen), wonach Handy-Auswertungen (Stichwort: Chats) nur dann erlaubt sein solle, wenn es einen dringenden Tatverdacht gibt, wird von der WKStA zurückgewiesen. „Das würde zu einer erheblichen Einschränkung der Aufklärungsmöglichkeiten führen.“ Man müsse bedenken: „Unser Tatort ist regelmäßig das Smartphone.“

Lege man bei Handy-Auswertungen eine so strengen Maßstab an, wie bei Verhängung der U-Haft (hier bedarf es auch eines dringenden Tatverdachts), so könnte man den Ibiza/Casag-Komplex schlichtweg nicht aufklären. Es seien die Chats von Ex-Öbag-Chef Thomas Schmid gewesen (dieser bemüht sich derzeit um den Kronzeugenstatus), die den Ermittlern entscheidende Aufschlüsse geliefert hätten.

Auch das Handy von Strache hätte bei einer restriktiven Regelung nicht ausgewertet werden können. Denn auch bei Strache habe es keinen dringenden, wohl aber einen begründeten Tatverdacht gegeben. Und natürlich hätte das nun geschnürte Anti-Korruptions-Gesetzespaket keine Wirkung, wenn mangels Handydaten keine Anklagen geschrieben werden könnten. Apropos Casag-Verfahren (das Kürzel geht auf die Casino-Affäre zurück, in dieser spielt der Vorwurf der parteiischen Vergabe von Glücksspiellizenzen eine Rolle): Dieses Verfahren läuft gegen 45 Beschuldigte, darunter auch Verbände. Die Hauptvorwürfe sind Untreue, Amtsmissbrauch, Bestechung und Bestechlichkeit. Es hat bereits 40 Hausdurchsuchungen gegeben. Sowie 30 Sicherstellungsanordnungen. Zwei beschuldigte Personen, Thomas Schmid und die Meinungsforscherin Sabine Beinschab, haben Kronzeugenanträge gestellt. Ob diese durchgehen ist aber noch offen.

Mehr Klarheit für Kronzeugen

Hier wünscht sich die Behördenleiterin mehr Sicherheit für Kronzeugen. Zuletzt war die Kritik laut geworden, dass potenzielle Kronzeugen immer mehr „erzählen“ und andere Beschuldigte immer stärker belasten, um die eigene Haut zu retten. Künftig solle es mehr Klarheit und nachvollziehbare Fristen für Leute geben, die den Kronzeugenstatus anstreben.