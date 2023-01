Flughafen Wien schüttet wieder Gewinn aus

Nachdem die Coronapandemie den Aktionären des Wiener Flughafens drei Jahre ohne Dividende beschert hat, soll es für das Geschäftsjahr 2022 wieder Geld geben.

Wien. Wohl wenige Branchen wurden so hart von der Coronapandemie getroffen wie die Luftfahrt. Im Frühjahr 2020 standen weltweit die Flugzeuge wochenlang ungenutzt auf den Flughäfen herum. Und auch in den darauf folgenden Pandemiewellen war der internationale Luftverkehr durch komplexe Einreisebestimmungen und die stark zurückgegangene Reiselust der Menschen deutlich eingeschränkt.

Eine Situation, die naturgemäß auch die Flughäfen sehr negativ beeinflusste. Darunter auch den Flughafen Wien, der am Donnerstag seine Verkehrszahlen für das Jahr 2022 präsentierte und sich dabei über ein „erfolgreiches Comeback der Luftfahrt“ freute. Ein Comeback, das auch in den Zahlen des Flughafens klar ersichtlich ist. So schrumpfte im ersten Coronajahr, 2020, die Zahl der Passagiere mit knapp acht Millionen Personen auf ein Viertel des bisherigen Rekordjahres 2019. Ein Wert, der sich auch im Jahr 2021 nur geringfügig verbesserte. (siehe Grafik).

2023 weiteres Wachstum

Der wirkliche Turnaround gelang erst im Vorjahr, in dem der Flughafen Wien ein Plus von fast 130 Prozent auf 23,7 Millionen Passagiere verzeichnen konnte. „2022 ist die Luftfahrt wieder zurückgekehrt: Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien hat sich mehr als verdoppelt und liegt nun insgesamt bei etwa 75 Prozent des Vorkrisenniveaus“, sagt Flughafen-Vorstand Julian Jäger. Und heuer soll die Verbesserung der Zahlen weitergehen. Man erwarte ein „weiteres Wachstum auf 26 bis 27 Millionen Passagiere am Standort Wien“, so Jäger.

Diese Verbesserung der Verkehrszahlen soll sich auch in der Gewinn- und Verlustrechnung widerspiegeln. So erwartet der Flughafen-Vorstand für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 einen Gewinn von zumindest 115 Mio. Euro. Heuer soll der Betrag dann um etwa ein Drittel auf 150 Mio. Euro zulegen

Von der wirtschaftlichen Verbesserung werden auch die Aktionäre des Flughafens profitieren, heißt es beim Vorstand des Unternehmens. Nach drei Jahren ohne Dividende soll es heuer für das Geschäftsjahr 2022 erstmals wieder eine Ausschüttung geben. Konkret sollen die Anteilseigner – vornehmlich sind das die Länder Wien und Niederösterreich, der Fonds IFM und eine Mitarbeiterstiftung – zumindest 60 Prozent des Nettogewinns erhalten. Laut Flughafen-Vorstand Günther Ofner soll dieser auch „ein Stück über“ den zuletzt in Aussicht gestellten 115 Mio. Euro liegen.

Aber nicht nur die Aktionäre profitieren von der Erholung nach der Pandemie. „Erstmals nach Jahrzehnten ist die Flughafen Wien AG schuldenfrei und kann die geplanten Investitionen aus dem eigenen Cashflow finanzieren“, so Ofner weiter. 2023 sollen der Umsatz auf 830 Mio. Euro und das operative Ergebnis vor Zinsen Steuern und Abschreibungen auf über 325 Mio. Euro steigen. Die Investitionen werden auf 135 Mio. Euro fast verdoppelt.

Zu den Investitionsprojekten gehört die Süderweiterung des Terminal 3 (früher Skylink). Der Baubeginn ist für Mitte 2023 geplant, 2027 soll das Gebäude in Betrieb gehen. Auch die Fotovoltaikanlage wird heuer erweitert, von bisher 26 auf 45 Hektar. In Summe wird die Anlage dann rund 100.000 Paneele umfassen. Schon jetzt zählt sie mit rund 55.000 Paneelen zu den größten PV-Anlagen Österreichs. Die Freiflächen-PV-Anlage befindet sich südlich einer der beiden Pisten und würde, falls die dritte Piste gebaut wird, zwischen diesen beiden Start- und Landebahnen liegen.

Auf die Frage, ob die ausschließliche Finanzierung aus Eigenkapital ohne Fremdmittel eine Vorbereitung auf eine etwaige Milliardeninvestition wie den Bau einer weiteren Landebahn sei, sagte Ofner: „Das wird man sehen.“ Man möchte mit dieser Vorgehensweise jedenfalls dokumentieren, dass der Flughafen – sollte es zu einer positiven Entscheidung über die dritte Piste kommen – „wirtschaftlich jedenfalls in der Lage ist, auch eine solche Investition selbstständig und ohne Kapitalerhöhung und ohne große Schwierigkeiten für das Unternehmen zu tätigen“.

Dritte Piste nicht abgesagt

Die Planungen für die umstrittene dritte Piste wurden aufgrund des massiven Passagiereinbruchs während der Pandemie vorerst auf Eis gelegt. Vor der Coronakrise war geplant, 2024 oder 2025 mit den Arbeiten zu beginnen. Komplett abgesagt ist das Projekt aber noch nicht.

Größte Airline in Wien war 2022 die Lufthansa-Tochter AUA mit 11,1 Millionen Passagieren, gefolgt von Ryanair und deren Tochter Lauda mit 4,9 Millionen und Wizz Air mit 1,6 Millionen. Zusammen kamen Billigfluglinien auf einen Marktanteil von 30,9 Prozent und der Lufthansa-Konzern auf 52 Prozent.

(jaz/APA)



