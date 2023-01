Lässt Bayern in der deutschen Liga noch einmal Spannung aufkommen?

Gleich der Schlager zum Auftakt wird zeigen, wie dominant die Münchner dem elften Meistertitel in Folge entgegenmarschieren. Freiburg spielt um die Krönung der Saison, Schalke um die Rettung.

Titelkampf

Immerhin, der Vorsprung von Bayern München ist vor dem Start ins Frühjahr geringer geworden. Die Konkurrenz wird diesmal nicht vom heutigen Gegner Leipzig (20.30 Uhr, live, Sat1) oder Dortmund, also den traditionellen Jägern, angeführt, sondern Freiburg ist mit vier Punkten Rückstand erster Verfolger. Doch selbst wenn der Rekordmeister einmal nach 15 Runden nicht vorn lag (zuletzt 2019), änderte das nichts am Ausgang: Zehnmal in Folge ging die Meisterschale nach München, das ist europäischer Rekord.