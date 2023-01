Der Chef der Liberalen in der EU, Stéphane Séjourné, über das Verhältnis zwischen Paris und Berlin, die ökologische Wende und die Folgen von „Katargate“.

Die Presse: Am 22. Jänner findet in Paris ein prunkvoller Festakt zum 60-jährigen Bestehen des Élysée-Vertrags statt – allerdings unter dem Eindruck angespannter Beziehungen zwischen Berlin und Paris. Der Ukraine-Krieg hat in puncto Waffenlieferungen und beim Thema Energie Differenzen offengelegt. Ist das Vertrauen nachhaltig beschädigt?

Stéphane Séjourné: Nein. Berlin und Paris verurteilen den Krieg in gleichem Maße, haben aber unterschiedlich auf die negativen Folgen daraus reagiert. Das hat auch den einfachen Grund, dass Deutschland von russischem Gas abhängiger ist als Frankreich, das auf Atomenergie setzt. Deshalb fordere ich als Pro-Europäer ja, dass wir eine gemeinsame EU-Energiepolitik und eine Strategie für unsere Industrie etablieren.

Stichwort Industrie: Ihre Fraktion forciert als Antwort auf den US-amerikanischen Inflation Reduction Act (IRA) einen „Made in Europe“-Aktionsplan, der es Unternehmen leichter machen soll, an Subventionen für grüne Investitionen heranzukommen.

Wir brauchen im Sinne unserer europäischen Wettbewerbsfähigkeit dringend eine Antwort auf den IRA, um es auch den kleineren EU-Ländern zu ermöglichen, Unternehmen die nötige Finanzierung bereitzustellen. Es muss sich für die Industrie auszahlen, in Europa zu bleiben und nicht in die USA abzuwandern. Das ist unser Ziel. In erster Linie geht es um Investitionen in umweltfreundliche, neue Technologien.

Wie wollen Sie diesen Plan finanzieren?

Geld, das bereits existiert – etwa aus dem 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds der Kommission nach der Pandemie –, kann für diesen Plan freigemacht werden. Allerdings werden wir auch neues Geld brauchen, um den Unternehmen eine Perspektive zu geben. Renew Europe setzt sich für massive Investitionen ein, denn die ökologische Transformation ist sehr wichtig.

Sind Eurobonds eine Option, die Sie befürworten?

Nein. Es geht um einen Fonds zur Souveränität Europas, der nach Vorbild des Post-Covid-Plans große Investitionen in Europa vergemeinschaftet.

Glauben Sie, dass die Deutschen solche Pläne befürworten?

Die Deutschen haben so etwas ja schon gemacht, aber eben nur für ihre eigene Wirtschaft – Stichwort „Doppelwumms“. Die Forderung von Renew Europe ist, dass alle Mitgliedstaaten in der Lage sind, ihre Industrie zu unterstützen. Davon müssen wir die Deutschen überzeugen.

Im Wettlauf der beiden Wirtschaftsmächte USA und EU taucht nach wie vor der gescheiterte TTIP-Pakt auf. Gibt es für eine Handelsvereinbarung zwischen Washington und Brüssel noch eine Chance?

Die EU muss mit jenen Ländern Partnerschaften abschließen, die ihr politisch und wirtschaftlich nahestehen. Die USA sind eine große liberale Demokratie, und die Vorhaben der Präsidentschaft Bidens im Sinne einer ökologischen Wende sind jenen der EU sehr ähnlich. An erster Stelle steht jetzt aber, dass wir uns um Europa kümmern. Was wir mit dem „Made in Europe“-Aktionsplan vorhaben, kann viel mehr bewirken als ein Handelsabkommen.

In Europa haben wir derzeit das große Problem der Abhängigkeit von Drittländern, wenn es um wichtige Ressourcen geht: Das hat der Ukraine-Krieg gezeigt, wird aber auch am europaweiten Medikamentenmangel deutlich.

Ja, und deshalb müssen wir Abhängigkeiten in Schlüsselbereichen verringern. Ein Beispiel: In der Coronakrise waren viele Mitgliedstaaten nicht mehr fähig, selbst Masken und andere wichtige Gesundheitsartikel herzustellen. Auch in der Medikamentenherstellung sind wir abhängig von China, ebenso wie bei der Produktion von Mikrochips in der Autobranche. Wir müssen Investitionen gezielt einsetzen, um diese Abhängigkeiten zu verringern.

Es dürfte allerdings Jahrzehnte dauern, die Produktion bestimmter Medikamente zurück nach Europa zu holen . . .

Ich stimme zu, das ist ein großes Problem, das sich aus mangelnden technologischen Möglichkeiten, aber auch dem Problem der starken Umweltverschmutzung bei der Medikamentenherstellung ergibt. Doch es gibt auch positive Entwicklungen: Seit Kurzem werden Arzneimittel mit dem Wirkstoff Paracetamol wieder in Europa hergestellt, und zwar in Deutschland und Frankreich.

Das Europaparlament wird seit Wochen von einem Korruptionsskandal erschüttert, der den Ruf des ganzen Hauses beschädigt. Was muss jetzt getan werden, um Vertrauen zurückzugewinnen?

Solche Skandale schwächen die Demokratie. Es ist unfair, dass alle Abgeordneten in schlechtem Licht dastehen, obwohl 99 Prozent die Regeln respektieren. Wir brauchen eine schnelle politische Antwort, müssen die Transparenz im Haus stärken. Die Neos – die auch in Österreich an vorderster Front im Kampf gegen Korruption stehen – setzen sich in unserer Fraktion besonders dafür ein. Wir wollen einen Ethikrat, der die Regeln in allen drei Institutionen harmonisiert. Zudem müssen wir aufpassen, dass die extrem Rechten oder Linken diesen Skandal nicht für eigene Zwecke ausnützen.