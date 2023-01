Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Wofür die Ukraine Nato-Kampfpanzer braucht: Seit Kriegsbeginn sträubt sich der Westen gegen die Lieferung moderner Kampfpanzer eigener Produktion. In den vergangenen Wochen bröckelte allerdings diese Abwehrfront. Ein Gipfel in Deutschland könnte heute eine folgenschwere Entscheidung bringen. Mehr dazu.

CIA-Direktor hielt offenbar Geheimtreffen in Kiew ab: Der Direktor des amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns, hat sich offenbar während eines geheimen Treffens in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskij ausgetauscht. Kurz vor dem Treffen einer von den USA geführten Koalition auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein kündigen die USA weitere milliardenschwere Militärhilfen an. Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Livebericht.

Sänger David Crosby gestorben: Als Mitbegründer der Byrds wurde er bekannt, später feierte er mit Crosby, Stills, Nash & Young Erfolge: Musiker David Crosby ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Zwei Mal wurde zwei Mal in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Alec Baldwin muss vor Gericht: Die Staatsanwaltschaft will gegen den Schauspieler Alec Baldwin nach einem Todesschuss bei einem Western-Filmdreh Anklage erheben, wie sie gestern nach über einem Jahr Ermittlungen mitteilte. Konkret wird Baldwin nach dem Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins fahrlässige Tötung vorgeworfen. Mehr dazu.

Rohstoff-Schatz in Schweden: Im schwedischen Kiruna hat der Bergbaukonzern LKAB eine Million Tonnen seltener Erden entdeckt. Nicht nur für Schweden, auch für die EU-Kommission und ihren ausgerufenen „Green Deal“ kommt dieser Fund gerade recht. Unser Brüsselkorrespondent Oliver Grimm war in Kiruna und spricht mit Wirtschaftsredakteur Matthias Auer über den Markt für grüne Technologien und wie Europa im Vergleich zu den USA und China dasteht - im Podcast.

Schritt in die richtige Richtung: Die Stadtregierung hat große Ankündigungen beim Thema Klimaschutz getätigt. Nun muss sie liefern. Trotzdem muss man Rot-Pink einmal loben, meint Martin Stuhlpfarrer in der Morgenglosse.