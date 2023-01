Prinz Harry enthüllt, dass er nur der „Presse“ vertraut!!!

Das abtrünnige Royal Couple tanzt am liebsten zu DJ Ötzi? In der Flut der Harry-Meldungen fällt es nicht allen leicht, Banalität und Satire zu unterscheiden.

Was half Prinz Harry und Herzogin Meghan in „dunklen Zeiten“, über familiäre Zerwürfnisse hinwegzukommen? Wie Anfang dieser Woche in einigen österreichischen Medien zu lesen war, sei es DJ Ötzis „Burger Dance“ gewesen. Dessen „emotionale Choreografie“ habe das abtrünnige Royal Couple motiviert, „aufzustehen und dem britischen Königshaus die Stirn zu bieten“.

Wie diese „emotionale Choreografie“ aussieht, wird im Partyschlager von 2003 praktischerweise textlich ausgeführt: „Put your hands up in the air / build a roof above your head / flap your elbows up and down / dancing like a chicken clown“, erklärt der Tiroler Pionier des Skihütten-Techno, bevor er im Refrain zur Melodie des Kinderlied „A Ram Sam Sam“ diverse Fastfood-Marken aufzählt (Sie wissen schon: „The Pizza Hut, the Pizza Hut . . .“). Ein Höhepunkt des ungeniert infantilen Ballermann-Nihilismus – das Video dazu, in dem DJ Ötzi eine Kinderschar zum Hühnertanz animiert, war auch MTV und Viva trotz Top-Chart-Platzierungen zu blöd. DJ Ötzi selbst bezeichnete das Lied später als ein „Tief“.