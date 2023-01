Sänger David Crosby mit 81 Jahren gestorben

Als Mitbegründer der Byrds wurde er bekannt, später feierte er mit Crosby, Stills, Nash & Young Erfolge.

Musiker David Crosby ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das gab seine Frau Jan in einem Statement gegenüber Variety bekannt: „It is with great sadness after a long illness, that our beloved David (Croz) Crosby has passed away. He was lovingly surrounded by his wife and soulmate Jan and son Django."

1941 in Los Angeles geboren wurde er in den 1960er Jahren bekannt als Sänger und Gitarrist der Byrds, mit denen er von 1964 bis 1968 fünf Alben aufnahm und unter anderem Hits wie das Bob-Dylan-Cover "Mr. Tambourine Man" und "Turn! Turn! Turn!" spielte.

Zwei Mal in der „Rock and Roll Hall of Fame"

Später gründete er mit Stephen Stills von Buffalo Springfield und Graham Nash von den Hollies die Supergroup Crosby, Stills & Nash, bei der zeitweise auch Neil Young mitwirkte.

Crosby wurde zwei Mal in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen - einmal mit den Byrds, einmal mit Crosby, Stills & Nash.

(red.)