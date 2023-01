Die alte Seele der Hippies: David Crosby ist tot

David Crosby, der die Bands „Byrds“ und „Crosby, Stills, Nash & Young“ gegründet hat, ist nach langer Krankheit 81-jährig gestorben.

Vom Strom des Bewusstseins sang er, von der langen Zeit vor dem Morgen und von Gefühl, schon früher einmal auf der Welt gewesen zu sein: Die tief melancholischen Gesänge des jungen David Crosby haben das Seelenleben der ersten Hippie-Generation – und aller weiteren – ausgedrückt und geprägt. Dabei war er ein Aufsässiger, ein Kind reicher Eltern, das gegen diese revoltierte. Indem er, wie das heute noch vorkommen mag, in keiner Schule sesshaft wurde, und indem er, typisch für das Amerika der frühen Sechzigerjahre, sich der Folkmusik verschrieb. Der Mastermind damals der junge Bob Dylan war: Dessen Songs bildeten einen guten Teil des Repertoires von Crosbys erster Band, der 1964 gegründeten Byrds. Dylans „Mr. Tambourine Man“ und das biblische „Turn! Turn! Turn!“ wurden Hits. Doch im Gedächtnis blieb auch „Everybody's Been Burned“, das Crosby schrieb: das Lied einer alten Seele, die alles schon erlebt hat, alle Verletzungen erfahren hat.

Plädoyer für die Dreierbeziehung

Genau diese Tonart brachte Crosby in das – später mit Neil Young zum Quartett erweiterte – Trio ein, das er 1968 mit Graham Nash und Stephen Stills gründete. Drei langhaarige Männer, die auf der Bühne sitzen, Gitarre spielen und in sehnsuchtvollen Harmonien miteinander über die Anliegen ihrer Generation singen: diese Formel wurde zum Archetyp, das steirische Hippie-Trio STS hat etwa genauso funktioniert.

David Crosby schrieb für CSN etwa die oben schon angeklungenen Songs („Delta“, „Long Time Gone“, „Déjà vu“), aber auch das besonders zarte „Guinnevere“ über ein grünäugiges Mädchen, das am Morgen durch den Garten geht und später Pentagrame zeichnet. Oder „Triad“, das sanfte Plädoyer dafür, den Nebenbuhler doch einfach in die Liebesbeziehung aufzunehmen. In Woodstock waren Crosby, Stills, Nash & Young selbstverständlich dabei, sie trennten sich 1971, doch fanden immer wieder zusammen, etwa für das Album „American Dream“, zu dem Crosby aber nur einen Song beitrug. Er litt damals schon darunter, dass er für das Suchtpotenzial der Rauschmittel, die für diese erste Hippie-Generation so wichtig waren, besonders empfänglich war. Diese Neigung sollte sein Leben prägen, Diabetes und Hepatitis stellten sich ein, 1994 rettete ihn eine Lebertransplantation.