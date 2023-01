(c) Twitter/Strolz

Matthias Strolz meldet sich aus Indien und kündigt ein „geheimes Projekt“ an. Im Netz wird über seinen Auftritt intensiv diskutiert.

„Das Jahr bringt einen kreativen Ausbruch. Wir werden im Spätherbst auf Tour sein. Erste Single kommt im Frühjahr. Bin entzückt.“ Diese Worte stammen von Neos-Gründer Matthias Strolz - geschrieben auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Dazu postet er ein kurzes Video, in dem er ein geheimes Projekt ankündigt.

In den sozialen Medien wird es derzeit intensiv diskutiert. Der Grund: Das im indischen Goa aufgenommene Video zeigt den 49-Jährigen in einer durchaus eigenwilligen Tonalität.

„Ich schüttle mich jetzt zurück in die Welt hier und bin total kreativ“, sagt Scholz in dem Clip. „All doors broken - open mind, open heart“, fügt er hinzu und kündigt ein „geheimes Projekt“ an, ein Album, für das er eben „den letzten Track“ fertig geschrieben habe. Die dazugehörige Tour werde „im späten Herbst“ beginnen.

Auf Twitter wird das Video durchaus intensiv kommentiert: „Herrlich abgedreht”, schreibt ein User. „Es ist ihm alles wurscht, ich respektiere das“, meint eine Userin.

