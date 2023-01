Die Lebensgeschichte von Iris Sayram: Raus aus dem Milieu

Die Juristin und ARD-Journalistin Iris Sayram setzt mit dem autobiografischen Roman "Für euch" ihrer Mutter ein Denkmal.

Das Foto auf dem Klappentext des Romans „Für euch“ zeigt eine schöne, dunkelhaarige Frau mit verschränkten Armen und selbstbewusstem Blick. Iris Sayram ist Juristin und Journalistin, seit Jänner die bundespolitische Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Eine unglaubliche Karriere. Unglaublich vor allem, wenn man weiß, wie ihre Kindheit verlief. Diese beschreibt Iris Sayram in ihrem autobiografischen Roman.

Für euch, das sind in dem gleichnamigen Roman Iris Sayram und ihr türkischer Vater, Mustafa. Für diese beiden tut Iris‘ Mutter alles. Jahrelang geht sie putzen – in den Bordellen von Köln. Dort, in einer heruntergekommenen Gegend, leben die Sayrams in einer winzigen Wohnung, Iris‘ Bett steht in der Küche. Immer wieder wird der Strom abgeschaltet, wenn die Rechnungen nicht bezahlt werden können. Der Vater hat seinen Job bei Ford schon längst aufgegeben, wird von Codeintabletten abhängig. Da das Geld vorn und hinten nicht reicht, bleibt nur die Kleinkriminalität. Iris wächst zwischen Junkies und Prostituierten auf.