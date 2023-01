Zwei MBA-Teilstipendien im Wert von je 11.450 € und zwei Universitätslehrgang-Teilstipendien im Wert von je 3.450 €.

Der Executive MBA und der einsemestrige Universitätslehrgang schaffen das nötige Verständnis für aktuelle Trends in der digitalen Transformation und zeigt auf, wie im eigenen Unternehmen digitale Geschäftsmodelle entwickelt werden können. Die Ausbildung bietet somit das nötige Handwerkszeug, um die Möglichkeiten der Digitalisierung für das eigene Unternehmen optimal zu nutzen und Wachstumspotenziale zu realisieren.



FÖRDERINHALT

2 x MBA New Business Development in the Digital Economy

2 x Universitätslehrgang New Business Development in the

Digital Economy

TERMINE

Programmstart: 23. März 2023 (in Linz)

Informationen und Bewerbung Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf und ein

kurzes Motivationsschreiben bis 23.02.2023 an: stipendium@limak.at Hier finden Sie Informationen zum Universitätslehrgang. Ansprechpartner:in:

Christina Schwarz

0676/898 664 430