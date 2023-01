Angriff auf US-Stützpunkt in Syrien

Auf dem Stützpunkt wurden zwei syrische Kämpfer auf Seiten der USA durch einen Drohnenangriff verletzt.

Im Bürgerkriegsland Syrien ist seit Monaten erstmals wieder ein Stützpunkt des US-Militärs angegriffen worden. Dabei seien zwei von Washington unterstützte syrische Kämpfer verletzt worden, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) am Freitag mit. Zwei Drohnen seien abgeschossen worden, eine jedoch auf dem Gelände des Stützpunkts Al-Tanf eingeschlagen. Es war zunächst unklar, von wem die Attacke ausging.

Die Syrische Beobachtungsstelle meldete mehrere Verletzte im Zusammenhang mit dem Angriff. Die Aktivisten nahmen demnach an, dass mit dem Iran verbündete Milizen dahinter steckten.

Die Milizen sind in Syrien sowie im Nachbarland Irak aktiv und haben US-Truppen bereits in der Vergangenheit angegriffen. Der kleine US-Außenposten Al-Tanf liegt im Süden Syriens in der Nähe der Grenze zu Jordanien und dem Irak. Die US-Truppen unterstützen dort oppositionelle Kräfte im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Die Region wurde der Syrischen Beobachtungsstelle zufolge zuletzt im Sommer vergangenen Jahres mit Drohnen attackiert - die damals aber den Stützpunkt verfehlten.

(APA/dpa)