Der Entminungsdienst des Bundesheeres transportierte das Kriegsgerät ab. In der Donaustadt wurden bei Umgrabungsarbeiten vier Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Der Käufer einer Eigentumswohnung in Wien-Döbling hat am Donnerstag beim ersten Gang in sein dazugehöriges Kellerabteil eine ca. 40 Zentimeter lange Panzergranate gefunden. Er alarmierte die Polizei. Das Kriegsgerät wurde von einem sprengstoffkundigen Beamten begutachtet, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Entminungsdienst des Bundesheeres transportierte die Granate schließlich ab. Es wurden Ermittlungen gegen unbekannt wegen illegalen Besitzes von Kriegsmaterial aufgenommen.

Außerdem wurden ebenfalls am Donnerstagvormittag bei Umgrabungsarbeiten auf einem Privatgrundstück in Wien-Donaustadt vier Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Auch hier transportierte der Entminungsdienst das Kriegsrelikt nach der Begutachtung durch einen sprengstoffkundigen Beamten ab.

Die aufgefundene Panzergranate ist rund 40 Zentimeter lang. LPD Wien

(APA)