Niederösterreicher können ab 6 Uhr in der Früh wählen

Während am 29. Jänner ein Wahllokal nur eine Stunde lang geöffnet hat, halten zwei zehn Stunden offen, damit ein neuer Landtag gekürt werden kann.

Bei der niederösterreichischen Landtagswahl am 29. Jänner werden die ersten der 2623 Sprengel um 6.00 Uhr aufsperren. Während ein Wahllokal nur eine Stunde lang geöffnet hat, halten zwei - in Wiener Neustadt und in Wolfsgraben (Bezirk St. Pölten) - zehn Stunden offen. Letzterer ist auch der einzige Sprengel, der erst um 17.00 Uhr schließt, sagte Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) am Freitag in einer Pressekonferenz. Er rechnet mit mehr Briefwählern als 2018.

Ab 6.00 Uhr kann in der Gemeinde Euratsfeld (Bezirk Amstetten) und im Wiener Neustädter Sprengel 6 im Neuen Rathaus die Stimme abgegeben werden. Bereits um 10.00 Uhr schließen die Wahllokale in Großhofen (Bezirk Gänserndorf), der mit rund 100 Einwohnern kleinsten Gemeinde im Bundesland, und in Breitenstein (Bezirk Neunkirchen) - auch weitere Sprengel in anderen Gemeinden sperren um diese Uhrzeit zu. Die kürzeste Öffnungszeit, nämlich 60 Minuten bzw. von 11.00 bis 12.00 Uhr, hat ein Wahllokal in Sitzendorf an der Schmida (Bezirk Hollabrunn). Bis Dienstag können noch Sprengel bzw. Zeiten geändert werden. Wilfing riet, sich auf der Gemeindewebseite über den Standort des jeweiligen Wahllokals zu erkundigen. 33.000 Personen werden als Helfer in den 573 niederösterreichischen Kommunen im Einsatz sein.

Steigerung bei Briefwählern erwartet

Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren wurden 108.632 Briefwahlkarten verzeichnet. Auch wenn darunter viele Zweitwohnsitzer waren, die aufgrund einer Änderung im Vorjahr nicht mehr stimmberechtigt sind, dürfte die Zahl der Briefwähler zunehmen. Laut Rückmeldungen von einigen Gemeinden liegt die Zahl der entsprechenden Anträge über jener von 2018, hieß es. Wie hoch das Plus ausfallen wird, ließe sich nicht abschätzen.

Wilfing rief Briefwähler dazu auf, den Antrag rasch zu stellen, damit die Stimme auch bis 29. Jänner um 6.30 Uhr bei der zuständigen Gemeindewahlbehörde einlangt. Möglich ist auch, die Briefwahlkarte persönlich abzuholen, gleich zu wählen und das unterschriebene Kuvert samt Wahlkarte wieder abzugeben. Die Beantragung einer Wahlkarte schließt die Teilnahme über den "normalen" Stimmzettel im Wahllokal aus. Die Briefwahlkarte kann aber in einem Wahllokal abgegeben werden.

Wilfing appellierte an die Stimmberechtigten, "zur Wahl zu gehen und die Zukunft unseres Heimatlandes mitzubestimmen". Die Beteiligung bei Landtagswahlen hat seit 2008 kontinuierlich abgenommen und lag 2018 erstmals unter 70 Prozent. Wie hoch der Wert diesmal ausfällt, lässt sich den Angaben zufolge nicht prognostizieren. Zweitwohnsitzer seien in der Vergangenheit in höherem Ausmaß als Hauptwohnsitzer der Wahl ferngeblieben, sagte der Präsident.

1.288.838 Personen sind stimmberechtigt

Stimmberechtigt sind 1.288.838 Personen. Die Aufteilung nach "Frauen" und "Männern" wurde mit dem Wahlrechtsänderungsgesetz 2022 gestrichen. Die Zahl der Stimmberechtigten liegt aufgrund der Abschaffung des Zweitwohnsitzerwahlrechts um rund 97.500 Personen bzw. 7,6 Prozent niedriger als 2018.

Das vorläufige Endergebnis wird laut Wilfing am Wahlsonntag zwischen 20.00 und 21.00 Uhr erwartet. Nicht enthalten sind wahlkreisfremde Wahlkarten, die bis Dienstag ausgezählt werden, das Resultat aber nicht mehr stark verändern dürften. 2018 handelte es sich dabei lediglich um 760 Stück. Vorzugsstimmen werden ab Montag und bis spätestens Dienstagabend ausgezählt. Nach der Sitzung der Wahlbehörde am 6. Februar werden neben dem endgültigen Ergebnis auch die Vorzugsstimmen bekanntgegeben. Die konstituierende Landtagssitzung muss spätestens acht Wochen nach der Wahl stattfinden. Kolportiert wird der 23. März als Termin.

