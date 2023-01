Die Proteste im Iran flauen ab

Der Druck des Mullah-Regimes und die Hinrichtungen zeigen Wirkung. Die Demonstrationen sind stark zurückgegangen. Die Krise für die Führung ist aber noch nicht gelöst.

Istanbul. Die Proteste im Iran verlieren an Dynamik und Zulauf. Vier Monate nach Beginn der Protestwelle ziehen sich viele Demonstranten zurück; die Zahl der Protestkundgebungen ist seit dem Herbst stark gesunken. Regimevertreter erklären die Gefahr für die Islamische Republik bereits für gebannt. Der Druck des Regimes auf die Protestbewegung mit Polizeigewalt, Massenfestnahmen und Hinrichtungen zeige Wirkung, sagen Experten. Völlig unterdrücken lassen sich die Demonstrationen aber nicht, wie sich am Freitag zeigte.



Tausende Meldungen und Videos von Aktivisten im Iran zeichneten in den vergangenen Monaten das Bild eines Landes in Aufruhr. Demonstrationen zogen durch die Straßen vieler Städte, Studenten an den Universitäten und Arbeiter der Ölindustrie streikten. Das Regime schlug zurück und setzte die Polizei und die Basidsch-Miliz, eine Schlägertruppe der Revolutionsgarde, gegen die Demonstranten ein.

Khamenei feiert Sieg