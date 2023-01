Streit um Akten-Leaks: "Politische Parteien involviert"

WKStA-Leiterin Ilse Maria Vrabl-Sanda erklärt, auf welchen Wegen geheime Gerichtsakten in die Medien gelangen könnten – und befürwortet die Einführung von Absprachen zwischen Beschuldigten und Anklage.

„Die Presse“: Keine Justizbehörde polarisiert so wie die WKStA. Fans tragen „I love WKStA“-T-Shirts, in der ÖVP spricht man von einem „roten Netzwerk“, das sich auf Türkis und Blau einschieße. Wie geht man mit derlei Zuschreibungen um?

Ilse-Maria Vrabl-Sanda: Wir versuchen das auszuklammern. Es gibt in unserer Arbeit keine Situation, in der solche Zuschreibungen eine Rolle spielen dürfen. Zwischenrufe verpuffen. Und das muss auch so sein.

Immer wenn Chats auftauchen, heißt es, die WKStA koche ihr eigenes politisches Süppchen und spiele Akten gezielt bestimmten Medien zu. Können Sie solche Leaks ausschließen?

Das kann ich jedenfalls ausschließen. Zuletzt kam es tatsächlich zu sehr vielen Veröffentlichungen aus unseren Ermittlungsverfahren. Diese bezogen sich nahezu ausschließlich auf das politisch brisante Casag/Ibiza-Verfahren (inklusive der Inseraten-Affäre, Anm.). Hier gibt es Akteneinsicht von vielen Verfahrensbeteiligten mit unterschiedlichen Interessenslagen. Diese vielen Informationen, die an die Öffentlichkeit rausgehen, führe ich auch auf den parallel laufenden Untersuchungsausschuss zurück.

Wie kann es sein, dass selbst Aktenteile, die von der Akteneinsicht ausgenommen sind, an die Öffentlichkeit gelangen?

Aus meiner Sicht kann das gar nicht sein. Ein solches Aktenstück landet eben nicht in der Akteneinsicht. Aber im Fall Casag müssen wir alle Aktenstücke immer dem U-Ausschuss vorlegen. Und da spielt die Ausnahme von der Akteneinsicht keine Rolle.

Ging der VfGH zu weit, indem er entschied, dass der U-Ausschuss alle Justizakten bekommen muss, die potenziell mit dem U-Gegenstand zu tun haben?

Da maße ich mir keine Beurteilung an. Das ist zu akzeptieren. Mir wird von der Justizministerin aufgetragen, die Akten zu liefern. Natürlich ist es aber ein enormer Arbeitsaufwand.

Warum wird überhaupt so viel in das Casag-Verfahren hineingepackt, sodass eben via Akteneinsicht sehr viel publik wird?

Die Akteneinsicht ist vom Gesetz vorgesehen. Und wir suchen uns auch nicht aus, welche Verfahren wie geteilt werden. Dafür gibt es gesetzliche Regelungen. Wenn es zu Teilerledigungen kommt – es sind ja schon viele Anzeigen zurückgelegt oder eingestellt worden – kommt es eben zu einer Abschichtung.

Warum wurde das Falsche-Beweisaussage-Verfahren gegen Sebastian Kurz herausgelöst?

Diese Sache ist enderledigungsreif. Es gibt ja auch schon einen Vorhabensbericht. Somit müssen wir einen neuen Akt anlegen.

Es geht um ein paar Sätze, die Kurz vor dem U-Ausschuss gesagt hat. Warum dauert es eineinhalb Jahre um einzuschätzen, ob das eine richtige oder eine falsche Aussage war?

Da waren weitere Ermittlungsmaßnahmen notwendig. Es wurden ja auch vom Beschuldigten Beweise angeboten. Man kann sich nicht einfach die Aussage durchlesen und schon dann eine klare Feststellung treffen.

Immer wieder werden Verfahren eingestellt, dennoch ist der Beschuldigte dann gesellschaftlich und wirtschaftlich angeschlagen oder ruiniert, nach dem Motto: Das Verfahren ist die Strafe. Das ist doch nicht der Sinn der Sache.

Das ist auch nicht der Sinn des Gesetzes. Man muss unterscheiden zwischen der Verdachtslage und dem Urteil. Selbstverständlich ist es problematisch, wenn Aktenteile vor der Verhandlung an die Öffentlichkeit kommen.

Wie löst man diese Problematik?

In einem Verfahren dürfen Beteiligte Aktenteile veröffentlichen, wenn es Ihrer Reputation dient. Manche Sachen kommen über die Verteidiger, die mit Litigation PR-Agenturen zusammenarbeiten, an die Öffentlichkeit. Doch man sieht, dass dies nicht nur die Reputation der eigenen Mandanten befördert, sondern dass auch Angriffe auf die Staatsanwaltschaften und die Polizei kommen. Das schwächt die Institutionen.

Oft ist es doch so: Zuerst dringt etwas an die Öffentlichkeit, dann müssen die Beschuldigten dagegen arbeiten, um ihre Reputation zu retten.

Das würde bei einfachen Fällen so sein. Im Casag/Ibiza-Verfahrenskomplex haben so viele Beteiligte Verfahrensrechte, dass nicht von Haus aus klar ist, was an erster Stelle gestanden ist. Natürlich gibt es Interessen, die auch schon vorneweg bestehen. Man darf ja nicht vergessen, dass da auch politische Parteien involviert sind. Und dass Personen, die politischen Parteien nahestehen ein ganz anderes Interesse haben, als die Strafverfolgungsbehörden.

Sie haben zuletzt über die vielen Berichtspflichten gestöhnt. Hat sich das gebessert?

Die Reduktion gab es, sie spielt aber in den öffentlichkeitswirksamen Verfahren der WKStA nahezu keine Rolle. Es gibt keine andere Staatsanwaltschaft, die so viele Berichtspflichten hat (die WKStA muss im Rahmen der Fachaufsicht der Oberstaatsanwaltschaft Wien und dem Justizministerium berichten, Anm.). Dadurch dauern die Verfahren länger.

Also es gibt noch immer zu viele Berichtspflichten.

Ich bin durchaus dieser Meinung. Was hat die Berichtspflicht bis jetzt gebracht – in Bezug auf bessere Qualität? Hat die Fachaufsicht schon Fehler korrigiert, die nicht auch vom Gericht, wo die Sache ja sowieso hinkommt, korrigiert werden können? Im Buwog-Verfahren ging die Anklage durch die Berichtspflicht, dann gab es einen Anklage-Einspruch und das Oberlandesgericht hat einen Anklagepunkte überhaupt eingestellt. Aus meiner Sicht braucht es eine solche Berichtspflicht nicht, weil eben eine gerichtliche Kontrolle sichergestellt ist.

Wie viel Freiheit wünschen Sie sich eigentlich? Man hört oft, sie seien schon ein Staat im Staat.

Es gibt kaum Institutionen, die dichter kontrolliert werden als die Staatsanwaltschaften. Über jeden Schritt gibt es die gerichtliche Kontrolle. Und es gibt eine parlamentarische Kontrolle der Organisation.

Es gab Streit mit dem nun suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek und Probleme mit Oberstaatsanwaltschaft Wien-Leiter Johann Fuchs. Verstehen Sie, dass die Öffentlichkeit irritiert ist, wenn die Justiz mit sich selbst beschäftigt ist?

Sehr gut. Es ist aber auch wichtig, dass aufgezeigt wird, was schiefläuft. Ich stehe dazu, dass ich jederzeit solche Dinge wieder aufzeige.

Als Oberstaatsanwältin Linda Poppenwimmer von der WKStA zur Kanzlei Ainedter wechselte, sprach sie von einem „vergifteten Klima“ in der WKStA. Besteht das noch immer?

Ein solches Klima hat nie bestanden. Im Gegenteil, wir haben ein positives Arbeitsklima.

Man hört aber, man halte es bei der WKStA nicht lange aus, die Arbeit sei so fordernd. Nur Gerede?

Das ist kein schlechtes Klima. Das sind die Arbeitsumstände. Aber wir unterstützen uns gegenseitig. Hier herrscht Teamgeist.

Soll Spitze der Weisungskette weg von einem politisch besetzten Ministerium hin zu einem Bundesstaatsanwalt wechseln?

Ich bin der Meinung, dass dieses Organ sinnvoll ist. Aber in Einzelstrafsachen sollte die Letztentscheidung immer durch einen Dreier-Senat erfolgen. Der Bundesstaatsanwalt selbst sollte organisatorisch tätig sein.



Was können die Leute der WKStA besser als andere, sodass sie den Amtstitel „Oberstaatsanwalt“ oder „Oberstaatsanwältin“ tragen und besser bezahlt werden?

Sie müssen Praxis, Erfahrung und eine besondere Zusatzausbildung haben. Sie müssen Verfahrens-Management können. Und wir werden auch als Rechtsmittelinstanz tätig.

Wenn jemand zehn Jahre in der Wirtschaftsgruppe der Staatsanwaltschaft Wien ist, hat er auch diese Erfahrung.

Dann kann er sich hierher bewerben. Und hat dann halt nur besonders aufwendige Verfahren zu führen.

Soll Plea Bargaining – das sind Vorab-Absprachen zwischen Beschuldigten und Anklägern – auch in Österreich eingeführt werden?

Das ist ein sehr überlegenswertes Instrument. Die Beschuldigten bekennen eine gewisse Schuld ein, arbeiten an der Aufklärung mit und helfen so den staatlichen Institutionen. Dafür gibt es eine mildere Strafe und man ist nicht so lange in das Verfahren verstrickt.