Aufregung um gefälschte SMS vor Präsidenten-Stichwahl in Tschechien

Laut Berichten in sozialen Medien werden im Namen des Kandidaten Pavel - einem Ex-General - Einberufungsbefehle verschickt

Vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Tschechien sollen gefälschte SMS-Nachrichten im Umlauf sein. Mehrere Nutzer berichteten in den sozialen Medien, sie hätten eine Nachricht mit einem Einberufungsbefehl erhalten, die den Anschein erwecke, als sei sie vom Kandidaten Petr Pavel, einem früheren General, verschickt worden.

"Bitte finden Sie sich beim nächstgelegenen Armee-Stützpunkt ein, wo Sie die notwendige Ausrüstung für die Mobilisierung für den Kampf in der Ukraine erhalten", heißt es demnach in der Fake-SMS. Ein Sprecher der Polizei bestätigte am Freitag, dass man sich mit mehreren derartigen Fällen befasse. Die Ermittlungen dauerten an.

Pavel trifft im zweiten Wahlgang am 27. und 28. Jänner auf den populistischen Ex-Ministerpräsidenten und Milliardär Andrej Babis. Der Ukraine-Krieg ist zu einem zentralen Thema im Wahlkampf geworden. Auf Plakaten wirbt Babis für sich mit den Worten: "Der General glaubt nicht an Frieden. Wählt Frieden - wählt Babis!" Pavel wirft seinem Kontrahenten hingegen vor, die Ängste der Menschen zu missbrauchen.

(APA/dpa)